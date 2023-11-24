藍白破局覺得柯文哲耍人？侯友宜：真心換絕情團結贏

總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜（前左2）攜手副手趙少康（前右2）登記參選，侯今受訪回應，過程民眾都看清楚，國民黨拿出最大誠意，可惜真心換絕情，國民黨會團結贏勝利。(記者翁唯真／攝影)

總統大選藍白最終不合，國民黨 總統參選人侯友宜 攜手副手趙少康登記參選，民眾黨總統參選人柯文哲 在君悅酒店不承認6點協議，會不會覺得他在耍人，侯今受訪回應，過程民眾都看清楚，國民黨拿出最大誠意，可惜真心換絕情，國民黨會團結贏勝利。

侯友宜今和趙少康至桃園平鎮出席與立委呂玉玲聯合競選總部成立，對於柯文哲在君悅不承認6點協議、翻臉，但昨說除了第3點其他都遵守，未來聯合政府一定要合作。侯表示，政治就是2個字，簽了6點可以說這1點不要，其他的要有這回事嗎？

侯說，國民黨打的是團隊作戰，昨已經很清楚下軍令狀沒有模糊的空間，打團隊作戰紀律重要，是柯文哲要離開團隊，國民黨在這戰，一定會團結所有支持者贏得勝選。

至於會不會覺得民眾黨這次耍人，侯表示，過程民眾都看得相當清楚，國民黨已經拿出最大誠意，可惜真心換絕情，既然已經做到仁至義盡，國民黨一定面對所有團隊合作全力往前衝。

至於後續會不會讓柯文哲看清國民黨實力，而趙少康的戰鬥藍政策有些和侯不一樣，侯指出，他政策和趙的確有不一樣的地方，不一樣之處2人都討論過，選戰主軸一切以總統參選人為主。

而美麗島電子報公布11月21至23日所做的最新總統大選追蹤民調，在3組總統參選人情況下，民進黨參選人賴清德僅以31.4%維持領先， 侯友宜31.1％緊追在後，雙方僅差0.3，侯對此則說，民調僅供參考，最重要是比政見和參選人的人格特質，才是選贏的最重要方程式。