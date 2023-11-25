我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

白攻不分區8席 藍綠都要保13 時代力量盼保3望5

台灣新聞組／台北25日電
民眾黨認為，在總統參選人柯文哲「母雞效應」帶動下，不分區可望成長到8席以上。(本報資料照片)
民眾黨認為，在總統參選人柯文哲「母雞效應」帶動下，不分區可望成長到8席以上。(本報資料照片)

明年立委選戰34席不分區是藍綠白兵家必爭，國民黨民進黨都期盼「維持現狀」，拿下13席以上不分區；民眾黨認為，在總統參選人柯文哲「母雞效應」帶動下，不分區可望成長到8席以上；少了「政治明星」的時代力量則盼「保3望5」。

國民黨2020年獲得13席不分區，這次選戰，黨內原預估不分區安全名單為12席，但人選出爐後，頗受外界好評，且有「超級吸票機」高雄市前市長韓國瑜領軍，黨內人士認為，韓粉大集結，副總統參選人趙少康也能鞏固藍軍票倉，可大幅衝高政黨票，因此樂觀預估坐13望14席。

民進黨人士表示，民進黨在4年前總統與政黨票得票出現落差，此現象今年依舊可能存在，且今年民眾黨來勢洶洶，恐會瓜分政黨票票源，黨內評估明年不分區，以維持13席為目標。

民進黨人士說，台中市政府前交通局長王義川列不分區第14名，黨內已發起「搶救王義川」計畫，要訴諸選民把王送進國會，對戰韓國瑜、謝龍介及民眾黨的黃國昌。

民眾黨預估在柯文哲參選的帶動下，政黨票可望成長，席次八席起跳。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，民眾黨一直主張明年國會三黨不過半，力拚國會席次極大化，因此不只現任立委投入區域選舉，不分區立委提名人也會到各地一起輔選，拓展民眾黨政黨票。

時力黨主席王婉諭表示，不分區立委希望能「保3望5」，根據黨內估計，時力應能拿到6%至7%的政黨票，換算下來的席次至少會有3席。

民進黨 柯文哲 國民黨

上一則

台越破獲20億毒品 水泥包掩護 逮2台灣人

下一則

新聞幕後／柯文哲甩小藍固粉 竟成分手擂台

延伸閱讀

柯文哲認了鬧劇 賴清德：國人看清藍白合只為政黨利益

柯文哲認了鬧劇 賴清德：國人看清藍白合只為政黨利益
星座專家分析「翻桌指數」 柯文哲命中第一名100分

星座專家分析「翻桌指數」 柯文哲命中第一名100分
柯文哲副手「新光公主」吳欣盈 家族與政治淵源深

柯文哲副手「新光公主」吳欣盈 家族與政治淵源深
藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔

藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨