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立委席次爭奪戰 綠有雙母雞藍聯合作戰

台灣新聞組／台北25日電
國民黨要延續去年九合一選舉「區域連線、聯合作戰」的勝選模式，盼藍軍能拓展國會版圖(本報資料照片)
國民黨要延續去年九合一選舉「區域連線、聯合作戰」的勝選模式，盼藍軍能拓展國會版圖(本報資料照片)

明年國會爭奪戰，民進黨力拚立法院過半，但民進黨副總統參選人蕭美琴昨坦言，立委憂心「選情告急」。據了解，綠營將採「雙母雞」輔選策略，也盼透過「火網交叉、資源整合」維持現有國會席次優勢；國民黨則要延續去年九合一選舉「區域連線、聯合作戰」的勝選模式，盼藍軍能拓展國會版圖。

蕭美琴昨天「回娘家」拜會民進黨立法院黨團，蕭美琴表示，這幾天不斷有綠委告訴她選情告急，她疾呼執政黨國會一定要過半，才能順利推動政務。

據了解，民進黨將透過總統參選人賴清德與蕭美琴「雙母雞」分進合擊輔選，帶動立委選情。民進黨副秘書長黃建嘉說，總統和立委選舉一起舉行，許多區域議題較不易受到關注，備戰立委選戰，將祭出跨域合作、火網交叉、資源整合策略，把立委參選人們組成數個「小隊」，能凸顯議題，也讓團隊合作更密切。

藍白合破局後，國民黨選戰「回歸單純」，黨內人士說，立法院黨團將配合總統參選人侯友宜競選步調，結合黨中央政策會、智庫等分進合擊、陸空戰並行，並結合侯友宜提出的國政及民生政見，強攻民進黨施政不力、只會撒幣。

國民黨人士說，2024競選主軸是「戰爭與和平」，賴清德、蕭美琴台獨立場鮮明，只有選侯友宜才能維持兩岸和平發展，此外反貪腐、反黑金也是未來繼續強化的主戰場。

民眾黨立委選舉策略，黨內人士說，將由總統參選人柯文哲拉抬立委選情，盼由母雞帶動小雞選情。

民進黨 國民黨 侯友宜

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