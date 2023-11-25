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立院3黨若都不過半 學者：聯合內閣是解方

記者張曼蘋、洪敬浤／台北25日電
國會未來可能三黨不過半，影響國家憲政。(本報資料照片)
國會未來可能三黨不過半，影響國家憲政。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德民意支持度徘徊三成到四成間，國會未來可能三黨不過半，影響國家憲政。學者認為，法規雖未規定要由多數黨組閣，但立院有倒閣權，恐會面臨到台灣從未有的倒閣或解散國會，「是很高的政治風險」，不過還是可增加專業內閣任命，像無黨籍，或組成跨黨派的聯合內閣等方式。

東海大學政治系教授沈有忠表示，過去台灣也有單一政黨未過半經驗，問題在於贏得總統的那個政黨，在立法院是不是第一大黨，即使是多黨不過半，若總統所屬政黨是第一大黨，照過去案例，組閣仍有正當性。

沈有忠說，國外也有類似案例，多政黨情況下，仍有小黨雖未加入聯合內閣，卻會幫助法案通過，只是其他國家是五個以上政黨，反觀台灣可能藍白會一起抵制綠，更糟糕情況是，假設賴清德當選總統，民進黨席次差很多，未來通過法案難度會非常高。

中興大學國家政策與公共事務研究所副教授紀和均說，中華民國行政院長由總統任命，立法院沒閣揆同意權，當國會三黨不過半，執政黨、閣揆在國會無法取得多數優勢，會沒有自主性，弱化為總統的執行長，也加重總統有權無責、行政院長有責無權現象。

賴清德 民進黨 中華民國

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