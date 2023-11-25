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黑白集／柯文哲只會搖頭 成了寓言女孩

黑白集
民眾黨總統參選人柯文哲（右）宣布與立委吳欣盈（左）搭檔參選2024大選。（記者林伯東／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）宣布與立委吳欣盈（左）搭檔參選2024大選。（記者林伯東／攝影）

藍白合破局，一路找碴反悔又翻桌的柯文哲，最後只能找黨籍千金立委吳欣盈當副手。柯文哲不接受「侯柯配」，郭台銘拒當他副手，賴佩霞也泡湯，只好硬湊「柯盈配」上陣。幾陣翻雲覆雨後，柯Ｐ爭到最寶貴的東西嗎？

這個故事，讓人想起伊索寓言的《賣牛奶的女孩》。賣牛奶的女孩想著：「賣牛奶的錢可以買雞蛋，然後孵出一群小雞。雞長大賣了錢可以買新衣，迷倒一堆追求者；但我會搖搖頭，一一拒絕他們。」在她搖頭的時候，頭上的牛奶桶便潑倒在地。

藍白簽下六點共識時，其實是柯文哲的最佳機會，民眾黨的前景也顯得無限寬廣。當時他宣稱，完成政黨輪替是他最大目標，其中第六點共識「民眾黨主責監督制衡」，是他埋下的伏筆，「法務部、金管會、NCC、財政部、主計處，這些我都要。」但他旋即因黨內鷹派幕僚反對而撕毀承諾，又不斷利用民調誤差拿翹，終致藍營忍無可忍而破局。

柯文哲的「南柯一夢」中，有過掌管法務部、財政部、NCC的權柄，這些原本也有實現的可能，只要他信守承諾合作。但柯文哲不以為足，他毀信背義，堅持要當總統候選人；只會搖頭的人，最後得到了什麼？

寓言不是寫給小孩子看的，大人也要懂，尤其是追求大位的人。柯文哲拖垮藍白合，許多選民不會投他一票。

柯文哲 牛奶 財政部

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