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新聞幕後／柯文哲甩小藍固粉 竟成分手擂台

記者 唐筱恬
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

藍白郭大會上演總統級分手擂台，柯文哲陣營指出，柯選正的當然意志堅決，只不過是認為在野還是要坐下來談，在最後一天盡最大努力，不管有無合也向外界解釋清楚。未料侯友宜帶「保母」前總統馬英九、國民黨主席朱立倫到場，且就是不肯進入小會議室談，「誰會在那個場合退讓？當下就知道不會合了」。

不過，侯友宜希望協商「開大門走大路」，希望公開、透明，主要是擔心柯文哲閉門說一套，然後公開場合又說一套。即同侯友宜在會場上念出柯文哲傳給他的簡訊，後來引發柯文哲不悅，其實也是徵得柯同意才公開。

據了解，柯文哲11月15日與國民黨政黨協商簽下六點協議，當時確實對做副手有心理準備，只是必須透過公平、公開機制，讓他向柯粉溝通、交代。

不過柯文哲後來遭受龐大壓力，先是主戰派幕僚黃珊珊、陳智菡等人感到錯愕，支持者不滿聲浪排山倒海，在各群組嗆「不投柯文哲了」，讓柯感到大事不妙，因此釋出內部會議落淚影片，盼集氣「固柯粉」。最讓柯營擔心的是，深怕被冠上「小藍」封號，這將讓民眾黨盡失主體性。

而藍白合政黨協商民調專家會議上，藍白雙方對民調認知有歧異，一名柯營幕僚指出，主戰派在會議中頻頻對著柯文哲說，「你看你被人騙了吧！」「國民黨吃人夠夠」，柯聽了也很氣憤。

主戰派幕僚順勢操作「國民黨大欺小要柯讓6%」風向，引爆柯粉群情激憤，柯氣國民黨設陷阱，也深覺「侯柯配又不會穩贏，那合作的意義在哪呢？」經過數天冷靜，柯對整合仍不放棄希望，與郭台銘頻頻會面，盼彼此結盟推進三方在野合作。

這場三方會面的緣由，來自郭台銘22日公布通聯，侯曾請郭「做老大、當公親」但事後斷線，公布後形同逼侯出來面對。據了解，柯原是希望在野出來談整合，若不能整合，也一併對外向支持者說明。不過柯如意算盤未成真，三方會談成分手擂台，還讓侯大顯身手，柯始料未及。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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