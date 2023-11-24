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「愈了解柯文哲愈失望」民眾黨員批黃珊珊球員兼裁判 心寒退黨

記者游明煌／基隆25日電
民眾黨總統參選人柯文哲宣布副手是立委吳欣盈並完成登記。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲宣布副手是立委吳欣盈並完成登記。(本報資料照片)

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲昨天宣布副手是立委吳欣盈並完成登記，各界評價不一，但去年代表民眾黨參選基隆市第四選區議員落選的徐佑昇，昨晚在臉書貼出退黨聲明，表明「愈了解柯文哲，你就會愈失望」，並爆料三件爭議事件內幕，包括市議員呂美玲討打風波、黃珊珊「球員兼裁判」、吳欣盈倉促上任等。

民眾黨籍徐佑昇去年沒有當選，曾短暫在基隆市政府上班，後來到媒體擔任記者。他昨晚說，「對於藍白合不成，有不少民眾黨員十分失望，他開退黨第一槍」，並表示「再會了，我曾經深愛的民眾黨，我曾經以為的新政治」。

徐佑昇說，理性、科學、務實，這幾個字是民眾黨在2024大選的主軸，也是柯文哲一再強調的信念，但對於他和其他曾經為這個黨實際努力、拚命、出錢出力的同志們來說，這價值已經非常遙遠。愈參與民眾黨，你就會愈了解柯文哲，愈了解柯文哲，你就會愈失望。

徐佑昇列舉黨內三件事的內幕，並表明「我說話，我負責，歡迎來告」。第一件是前國民黨市議員呂美玲「討打說」風波，他說，當初喧騰一時的「討打姊」，在「討打事件」還沒爆發時，早就已被拉攏入黨，組織部早已造名列冊。後來「討打事件」爆發，柯才趕緊說出了「本來有邀請，但沒正式入黨」的謊言。直到今日，大家也都信以為真了。

徐佑昇表示，位列不分區第一名的黃珊珊，本身就是民眾黨掌管提名與選戰的選決會成員，還是競選總幹事，卻把自己放在的最安全的第一名。「自己的安全名單自己放」，請問有沒有迴避？有沒有「球員兼裁判」的問題？

徐佑昇指出，他要退黨的最後一根稻草，就是的柯文哲副手人選吳欣盈。吳欣盈絕對不是柯「第一首選」要找的搭檔，柯先前有下令，不分區的立委都要下去選區域立委，因此現任不分區的立委們，不管多艱難，也都下去選了，但就有一個人有特權，那就是遞補蔡壁如委員的吳欣盈，就她不用選。

徐佑昇說，曾經的阿北，是一個痛批財團官商勾結、胡搞瞎搞的新政治家；曾經的阿北，是一個主張公開透明、拒絕密室協商的新政治家；曾經的阿北，是一個主張要守法守制度、不要人治的新政治家。但這種種已讓他傻眼、不解、心寒。

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