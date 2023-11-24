柯文哲副手「新光公主」吳欣盈 家族與政治淵源深

民眾黨副總統參選人吳欣盈。(本報資料照片)

新光集團長公主吳欣盈去年就任立委以來，由於家族背景與比利時貴族老公，一舉一動常吸引媒體關注；她擔任民眾黨總統參選人柯文哲 副手的傳聞，從陪柯訪美後就時有耳聞，一直在柯的口袋名單，此次出線，黨內人士不太意外。

去年上任時她受訪曾說「不能選自己的家庭，但能走自己的路」，因為任期短，常把「一天當三天用」掛在嘴邊，選前不到50天投入選戰任副手，今天(24日)她在中選會前再加碼，宣示要把「一天當五天用」拚戰。

吳欣盈今年45歲，是新光集團創辦人吳火獅的長孫女，曾任英國保守黨副黨魁彼得‧萊利(Peter Lilley)國會幕僚，她的父親吳東進曾任無任所大使，自幼便與各國政要接觸，還曾隨父親拜會當時當選後還未上任的美國前總統柯林頓，並留下珍貴的合照。

外界對她的印象多在財經背景，其實她家世與政治也頗有淵源，外公許勝發曾任立委，隨團訪美力促台灣關係法 ；她的叔叔吳東昇也曾任立委。吳欣盈從小受到父執輩薰陶，長年參與國際慈善事務，政商關係良好，在美國、日本、歐洲等地都有政界友人。據悉，美國前運輸部長趙小蘭也是吳家舊識。

吳欣盈擁有金融專業，問政風格擅長從財經、產業角度切入，以台灣永續發展為主軸進行質詢，上任以來力促主權基金、數位醫療、電子簽章、長照等議題，並成為首位出席歐洲議會公聽會並擔任主講人的台灣立法委員。

吳欣盈擔任立委後，多次陪同立法院院長游錫堃接見外賓，在黨內也陪同及協助民眾黨主席柯文哲處理國際外交議題，陪柯訪美歸來後，不斷有人幫吳欣盈「對號入座」，認為她是女性、來自企業界、集團分布全台，十分吻合柯文哲開出的副手條件，且新光集團8萬多員工及眷屬，也是不可小覷的票源。

據悉，吳欣盈陪柯訪美期間，幫忙促成許多商界、非官方會談和參訪，外交能力頗受柯文哲肯定，她陪柯文哲拜訪美國國會時，和美方暢談財經、外交議題，並分享在立院推動的法案，提出以「台灣主權基金」的名義為單位加入「聖地牙哥 規則」，用基金來當會員，而非以國家為單位，能增加台灣影響力，藉這樣的方式讓台灣和國際組織接軌，美方對她主權基金構想十分有興趣，此行也讓柯文哲對吳欣盈表現相當滿意。

民眾黨立委陳琬惠認為，吳欣盈和柯文哲有互補性，國際經驗、格局和高度都夠，她做事態度認真，與人相處和善、樂觀陽光，對待身邊的人也很細心，並常到選區替黨內參選人助選、相互支持理念和政策，十分具有代表性。

吳欣盈重視家人，從國會辦公室擺設可看出，她的辦公室典雅宜人，僅為自己留下三坪多的空間，裡面懸掛的是母親的畫作，上面畫的是她們一家五口。辦公空間掛的其他攝影作品與畫作，也別有意義。國會辦公室同仁表示，她支持同仁進修不遺餘力，更對報考金融相關證照非常鼓勵。