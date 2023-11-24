我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海軍作戰部長：對美中恢復軍事熱線感振奮 避免誤解與誤判

郭台銘宣布退出台灣總統大選：人退，志不退

柯文哲副手「新光公主」吳欣盈 家族與政治淵源深

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨副總統參選人吳欣盈。(本報資料照片)
民眾黨副總統參選人吳欣盈。(本報資料照片)

新光集團長公主吳欣盈去年就任立委以來，由於家族背景與比利時貴族老公，一舉一動常吸引媒體關注；她擔任民眾黨總統參選人柯文哲副手的傳聞，從陪柯訪美後就時有耳聞，一直在柯的口袋名單，此次出線，黨內人士不太意外。

去年上任時她受訪曾說「不能選自己的家庭，但能走自己的路」，因為任期短，常把「一天當三天用」掛在嘴邊，選前不到50天投入選戰任副手，今天(24日)她在中選會前再加碼，宣示要把「一天當五天用」拚戰。

吳欣盈今年45歲，是新光集團創辦人吳火獅的長孫女，曾任英國保守黨副黨魁彼得‧萊利(Peter Lilley)國會幕僚，她的父親吳東進曾任無任所大使，自幼便與各國政要接觸，還曾隨父親拜會當時當選後還未上任的美國前總統柯林頓，並留下珍貴的合照。

外界對她的印象多在財經背景，其實她家世與政治也頗有淵源，外公許勝發曾任立委，隨團訪美力促台灣關係法；她的叔叔吳東昇也曾任立委。吳欣盈從小受到父執輩薰陶，長年參與國際慈善事務，政商關係良好，在美國、日本、歐洲等地都有政界友人。據悉，美國前運輸部長趙小蘭也是吳家舊識。

吳欣盈擁有金融專業，問政風格擅長從財經、產業角度切入，以台灣永續發展為主軸進行質詢，上任以來力促主權基金、數位醫療、電子簽章、長照等議題，並成為首位出席歐洲議會公聽會並擔任主講人的台灣立法委員。

吳欣盈擔任立委後，多次陪同立法院院長游錫堃接見外賓，在黨內也陪同及協助民眾黨主席柯文哲處理國際外交議題，陪柯訪美歸來後，不斷有人幫吳欣盈「對號入座」，認為她是女性、來自企業界、集團分布全台，十分吻合柯文哲開出的副手條件，且新光集團8萬多員工及眷屬，也是不可小覷的票源。

據悉，吳欣盈陪柯訪美期間，幫忙促成許多商界、非官方會談和參訪，外交能力頗受柯文哲肯定，她陪柯文哲拜訪美國國會時，和美方暢談財經、外交議題，並分享在立院推動的法案，提出以「台灣主權基金」的名義為單位加入「聖地牙哥規則」，用基金來當會員，而非以國家為單位，能增加台灣影響力，藉這樣的方式讓台灣和國際組織接軌，美方對她主權基金構想十分有興趣，此行也讓柯文哲對吳欣盈表現相當滿意。

民眾黨立委陳琬惠認為，吳欣盈和柯文哲有互補性，國際經驗、格局和高度都夠，她做事態度認真，與人相處和善、樂觀陽光，對待身邊的人也很細心，並常到選區替黨內參選人助選、相互支持理念和政策，十分具有代表性。

吳欣盈重視家人，從國會辦公室擺設可看出，她的辦公室典雅宜人，僅為自己留下三坪多的空間，裡面懸掛的是母親的畫作，上面畫的是她們一家五口。辦公空間掛的其他攝影作品與畫作，也別有意義。國會辦公室同仁表示，她支持同仁進修不遺餘力，更對報考金融相關證照非常鼓勵。

柯文哲 聖地牙哥 台灣關係法

上一則

說明參選初衷 趙少康：會辭掉所有節目的主持

延伸閱讀

藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔

藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔
柯文哲相中國際經驗 搭檔新光公主吳欣盈

柯文哲相中國際經驗 搭檔新光公主吳欣盈
邀趙少康當副手 侯友宜：進常會前還致電柯文哲未果

邀趙少康當副手 侯友宜：進常會前還致電柯文哲未果
柯文哲承認君悅會談是「鬧劇」：對方抱踢館態度來

柯文哲承認君悅會談是「鬧劇」：對方抱踢館態度來

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選