我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

藍白郭會談3無 李艷秋：柯善變輕諾 籲侯走自己的路

記者楊德宜／台北24日電
藍白郭三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨主席朱立倫（右三）隔著柯辦總幹事黃珊珊（左二）、民眾黨副秘書長周榆修（左三）短暫對話，國民黨總統參選人侯友宜（右二）與前總統馬英九（右一）則揮手離去。（記者林俊良／攝影）
藍白郭三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨主席朱立倫（右三）隔著柯辦總幹事黃珊珊（左二）、民眾黨副秘書長周榆修（左三）短暫對話，國民黨總統參選人侯友宜（右二）與前總統馬英九（右一）則揮手離去。（記者林俊良／攝影）

藍白郭會談不歡而散，資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」表示，藍白郭三方整合的三無，無盡的尷尬、無名的火爆、無言的結局。

她表示，沒見過要合作的三方，會面的氣氛如此尷尬火爆，處處機鋒，句句棉裡針，就算合了，撐不到大選就會散伙。

李艷秋說，民眾黨總統參選人柯文哲要求公開透明直播，「結果他善變輕諾的人格徹底現形，侯友宜徵求他的同意唸出兩人的簡訊，柯同意後，竟然在一分鐘內翻桌，變臉罵侯友宜是側翼名嘴」；上次六點協議簽名畫押後至少撐了七天才翻，現在已經進化到以分鐘為單位，就算合了，可能下一秒就不認了，跟一個善變輕諾的人如何合作？

李艷秋表示，柯文哲給國民黨總統參選人侯友宜的簡訊中說，鴻海創辦人郭台銘要找一個理由退場，所以要侯友宜來見一面，「給他面子也是好的」。柯文哲兩天內已經跑郭董家四次，記得柯文哲在金門被郭董押著拍下海誓山盟照片以後，見郭台銘就躲，說緊迫盯人很可怕，拒絕同框。

李艷秋表示，柯文哲現在卻巴著郭台銘不放，「為的當然不是『義』而是『利』，而他竟然忘了簡訊裡提到給郭面子讓他退選，這段內容很可能讓郭董反彈，影響金援，這恐怕才是他同意發布簡訊又秒翻臉的原因」。

李艷秋說，這場會面不歡而散，會後幕僚還互砍，如果這種情況還要合，最後不只是無言的結局，而是無窮盡的麻煩和無止境的災難。「侯市長，走自己的路吧！柯文哲的民調還會再掉的」。

柯文哲 侯友宜 郭台銘

上一則

歷經生死關頭感悟 投身安寧志工22年

下一則

當戰爭成為日常 威尼斯雙年展台灣館聚焦「日常戰爭」

延伸閱讀

邀趙少康當副手 侯友宜：進常會前還致電柯文哲未果

邀趙少康當副手 侯友宜：進常會前還致電柯文哲未果
柯文哲承認君悅會談是「鬧劇」：對方抱踢館態度來

柯文哲承認君悅會談是「鬧劇」：對方抱踢館態度來
新聞評論／柯文哲激起國民黨向前的勇氣

新聞評論／柯文哲激起國民黨向前的勇氣
登記參選前夕 柯文哲再赴郭台銘家會談

登記參選前夕 柯文哲再赴郭台銘家會談

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單