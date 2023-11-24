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郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

新聞評論／死抱細節和心結 藍白浪費最後一會

聯合報社論
藍白合23日晚進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）
藍白合23日晚進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）

藍白合協商起伏不定，在最後關頭由獨立參選的郭台銘邀約協商，留下峰迴路轉的想像。郭台銘在登記前一刻明白勢不可為，決定轉身扮演「桶箍」；但侯柯郭三人昨天的君悅夜會，在馬英九見證下，卻因為各方對討論形式及主題缺乏共識，幾無任何可見進展，即因會議主持人胡亂插嘴，讓與會者拂袖而去。「藍白合」至此畫上句點，在野陣營只能各自登山，各打野戰。

到了登記最後一刻，藍白合「共推總統候選人」還無法喬定，讓廣大選民大失所望。事實上，當時間已然窮盡，雙方還願意坐下來談，即表示大家都仍不放棄最後的希望。在這種情況下，參與者若繼續拘泥於合作細節，或者抱著彼此的恩怨過節不放，哪裡成得了大事？必須要問的是，雙方是不是仍然抱著「下架民進黨」的共同目標，是不是可以找到共同的合作空間；萬一草草破局，雙方是不是在「明天過後」仍能昂然面對選民？否則，毫無章法的協商，任意翻案的共識，只是在浪費時間，成就不了彼此想要的目標。

回顧「藍白合」的波折，幾度近乎成局，旋又破局，及至11月18日的「民調共識」被推翻，幾已確定雙方將「各走各的路」。這次，侯友宜致電邀郭台銘扮演「桶箍」，郭台銘則聯繫柯文哲力促「三方會談」，使「在野大聯盟」再度出現希望。但這「最後的期待」好事多磨，三方拉鋸半天，才確定由馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲和郭台銘等人進行「多方會談」；到了會場，扮演公親的郭台銘另主張進行「三方會談」，而侯友宜又堅持討論「六項共識」，並拒絕闢室密商，最後只能破局收場。

國民黨的總統初選提名，藍營和郭台銘種下心結；在「藍白合」協商，兩黨人馬和藍白陣營內部又積累了不少歧見與怨言。其中原因，一是侯友宜、柯文哲或郭台銘本來就彼此互信不強，難免認為是自己受到委屈；經由左右親信的渲染，甚至將對方妖魔化。二是談到政黨合作，難免有本位主義和自身政治權力和實力的考量，往往堅不讓步。三則是各自陣營都存在「鷹派」人士，不樂見合作成局。多種因素交戰下，才讓局勢走到此一境地，直到登記最後一天還在作無效的協商。

從23日的「君悅夜會」看，不難看出現場完全不是一個能協商的環境。侯友宜堅持要討論六項共識，希望協商能回到早先侯柯會談的架構，參與會談的各方都應該了解，有大志的政治人物，應該放眼彼此更開闊的共同未來，要讓出空間給對手，才能使對方心悅誠服靠攏。郭台銘作為會商安排者，在場地安排上固然煞費苦心，但議案和流程卻是且走且戰；在眾多媒體轉播下，注定難以進行。尤其會議主持人粗暴發言，打斷與會者談話，無論如何是極度失禮且不及格的表現。至於柯文哲有何寶貴合作意見，則尚來不及在會上提出，即告散場了。

討論了那麼久的「藍白合」，以這種不歡而散的結局收場，令人扼腕。郭台銘曾兩度背棄對藍軍的初選承諾，讓藍營對他芥蒂甚深；這次他願意扮演「桶箍」，原本備受期待。問題在，郭台銘和柯文哲連日密商，使藍營對其「公親」角色存疑；但三方會晤尚未切入正題即告散會，也太令人錯愕。台灣政治人物之不善醞釀、營造及協商，讓歷史性的跨黨合作功敗垂成，民眾除了遺憾，還是遺憾。

撕毀承諾容易，推翻協商不難，惡言批評更是暢快。但等到選舉結果揭曉的一刻，才知道誰笑得出來！

郭台銘 侯友宜 柯文哲

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