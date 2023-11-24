領軍不分區 韓國瑜拒當啞巴要打貪

國民黨不分區立委23日在主席朱立倫（右三）領軍下前往中選會登記參選，名列不分區第一名的高雄市前市長韓國瑜（左三）、第二名柯志恩（左二）及所有立委參選人一起進入高呼勝選口號。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 主席朱立倫昨陪同國民黨不分區立委參選人韓國瑜 等人到中選會登記參選。韓國瑜表示，民進黨 執政貪汙腐敗橫行，人民受夠了，懇請大家給國民黨一個機會，監督任何一個執政的政黨；當立委應大聲說出人民痛苦、絕不當啞巴，全力捍衛有利人民的法案、政策，讓貪腐遠離台灣。

國民黨不分區立委登記參選34席，依序包括韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀等人。

朱立倫表示，國民黨提出史上最強、最有代表性、最專業的不分區名單，未來進立院一定嚴格監督、發揮專業，且在韓國瑜帶領下，每一位不分區立委要成為各地立委參選人最強的助選員；他希望韓國瑜接下來就像隊長一樣，帶著團隊到各地，為參選人加油、打氣。

韓國瑜也指出，國民黨不分區有黨的提名、人民期待與良心工作三重點，民進黨執政了16年，就是一句話「受夠了」、「真的是受不了」，所有民進黨過去的理想統統遠去，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨已變神話故事，現在民進黨被看到是貪汙、腐敗、愛金錢，所以這一次不分區立委選舉特別重要。

他期待立委要思考及看清國家正確方向，要聽清人民痛苦吶喊，要大聲說出人民疾苦；國民黨這次不分區立委人選在各行各業都優秀、專業，請台灣人民給國民黨一個機會，一定讓大家刮目相看。

●親民黨名單沒宋楚瑜

親民黨昨天也公布十席不分區立委提名名單，排名第一的是前立委、財經學者李桐豪，第二名是前立委陳怡潔，政治學者曲兆祥列第三；親民黨主席宋楚瑜未在名單內。宋楚瑜表示，他沒有意思在這個年齡還要搶位子，他會做親民黨此次立委提名的總教練，他的任務是要推動兩岸和平。