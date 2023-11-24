藍白支持者各自歸隊 侯緊追賴 民調進入誤差範圍

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

美麗島電子報23日公布最新一波總統大選民調 指出，在三組參選人對戰情況，民進黨總統參選人賴清德 以31.5％支持度領先，國民黨總統參選人侯友宜 30.1％，民眾黨總統參選人柯文哲26.7％。從趨勢上來看，侯、柯皆是往上攀升，賴已連7波下降，且創下自7月17日調查以來新低，和侯差距僅剩1.4個百分點，進入誤差範圍。

專家分析認為，藍白合卡關，支持者失去耐心，民調顯示支持者已經各自歸隊。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查，此次調查時間11月20至22日為追蹤民調第76波。

此次民調顯示，在4腳督部分，賴清德為29.9%、侯友宜27.9%緊追其後、柯文哲23.1%一樣排第三、鴻海創辦人郭台銘則為5.0%。侯友宜與賴清德差距也只剩2個百分點。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比 分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1471人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。

與22日美麗島電子報公布的11月下旬民調，賴清德31.8％、侯友宜29.6％、柯文哲23.1%相比，賴侯2人支持度差距從2.2個百分點縮減至1.4個百分點；以四腳督來看，賴清德30.4％、侯友宜27.2％、柯文哲22.9％、郭台銘5.5％，賴侯差距也從3.2個百分點減至2個百分點。