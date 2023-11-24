黑白集／國軍人力荒 總統忙視導扮靠山

義務役將從明年1月1日起恢復為1年，蔡英文總統(中)23日到台中成功嶺視導「義務役新兵入伍訓練接訓整備」。國防部也表示，新制實施後，明年將徵集9127名役男，其中首梯役男於1月25日入營。(記者季相儒／攝影)

蔡總統23日前往台中成功嶺，視導國軍為恢復一年兵役所作的準備。總統和隨行記者看到的，當然是萬事皆備，就等著義務役男入營報到。如此，兵源不足問題便迎刃而解。

但事實恐非如此美好。真正情況是：國軍恢復徵兵，人力荒反而更嚴重。

恢復徵兵的主因是敵情日增，國軍須擴充戰力。例如，守備旅幾乎加倍，後備單位也大幅充實。這些單位雖以義務役為主，仍需志願役職業軍人擔任幹部領導。換言之，義務役重回部隊，完全不代表志願役需求降低。

尤其，政府為減少選票反彈，大幅提升義務役薪資福利 ，志願役的誘因相對下降。未來，基層同時存在義務役與志願役，部隊管理將更棘手。這些，都足以造成軍中幹部短缺問題進一步惡化。由此暴露的更核心問題是，面對中國大陸成為區域霸權，我方想要單靠建軍競賽與之抗衡，愈來愈力不從心。

對蔡總統來說，未來國軍人力或國家安全是否開天窗，都是繼任者的問題。府方當務之急，是要求國防部 頻繁安排總統帶媒體到軍中參訪，幫民眾溫習「靠山」印象；活動結束後，「順便」就近替綠營參選同志 站台。上周高雄造艦開工，本周成功嶺視導，下周空軍官校飛行訓練指揮部改為司令部直轄，都要總統親自加持。陸海空場子齊備，堪稱另類的軍種協同。(轉載自聯合報)