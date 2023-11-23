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蕭美琴拜會立院「回娘家」：民進黨國會一定要過半

記者周佑政／台北即時報導
民進黨副總統參選人蕭美琴24日「回娘家」，拜會民進黨立法院黨團，並與民進黨立委大合照。(記者周佑政／攝影)
民進黨副總統參選人蕭美琴24日「回娘家」，拜會民進黨立法院黨團，並與民進黨立委大合照。(記者周佑政／攝影)

民進黨副總統參選人蕭美琴今天「回娘家」，拜會民進黨立法院黨團。蕭美琴表示，她在立法院服務14年期間，曾經有三黨不過半，也有執政黨過半，這兩種型態，在各種政策、政務的推動上，真的是天壤之別；她將與民進黨立委們爭取更多人民的支持，期許「賴蕭配」當選、民進黨國會過半。

民進黨團今天「甲級動員」，迎接蕭美琴重返立法院，蕭美琴一抵達立法院議場外，黨團成員熱烈歡呼高喊凍蒜，蕭美琴接受黨團贈花，隨即也向民進黨立委們「精神喊話」，並進行大合照。

蕭美琴說，今天抱著回娘家的心情，3年半前離開立法院，沒有想像到有一天會以這樣的型態與大家見面。在場許多立委都是多年不見得老朋友，她心情很興奮很激動，但同時也很擔心，因為這幾天不斷有立委告訴她「選情告急」，讓她非常不忍心，也很迫切期待跟立委們在各選區、在基層，爭取更多台灣人民的支持認同。

她說，民進黨立委每一位都是戰將，「我們曾經在這裡攜手作戰」，她在立法院待了四屆，這些年是她不斷在政壇上學習的歷程，有民進黨立委們14年來的相伴，讓她在學習過程中，也能對台灣社會的脈動，對如何推動國家重大政策、貼近民意，有更深刻的認知。

蕭美琴感謝民進黨團，在過去3年半她擔任駐美代表期間，不做她的後盾，讓駐美代表處團隊能向前努力，沒有任何後顧之憂，不論在預算、政策上，甚至國內政壇爭議話題，都有民進黨立法院黨團全力相挺與鼓勵。她今天回到立法院，要跟大家宣誓，「我們過去14年相伴，未來還會有更多相伴的機會」。

針對接下來的選戰，蕭美琴說，國會一定要過半，她在立法院服務期間，曾經有三黨不過半，也有執政黨過半，這兩種型態，在各種政策、政務的推動上，真的是天壤之別，最資深的民進黨團總召柯建銘更能體悟。

蕭美琴表示，未來為了台灣更好，有很多要繼續努力，要以正向陽光來看待台灣的未來，每一位台灣人民都希望國家不斷前進，不是為了權力爭奪算計，「我們要繼續前進」，所有政務的推動也需要執政黨國會過半來相挺與支持。

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