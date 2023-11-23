藍白郭會談「3無」 李艷秋：柯文哲善變輕諾 籲侯友宜走自己的路

藍白郭三方會談不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲（左一）與國民黨主席朱立倫（右三）隔著柯辦總幹事黃珊珊（左二）、民眾黨副秘書長周榆修（左三）短暫對話，國民黨總統參選人侯友宜（右二）與前總統馬英九（右一）則揮手離去。（記者林俊良／攝影）

藍白郭會談不歡而散，資深媒體人李艷秋在臉書「李艷秋的新聞夜總會」表示，藍白郭三方整合的三無，無盡的尷尬、無名的火爆、無言的結局。

她表示，沒見過要合作的三方，會面的氣氛如此尷尬火爆，處處機鋒，句句棉裡針，就算合了，撐不到大選就會散伙。

李艷秋說，民眾黨總統參選人柯文哲 要求公開透明直播，「結果他善變輕諾的人格徹底現形，侯友宜 徵求他的同意唸出兩人的簡訊，柯同意後，竟然在1分鐘內翻桌，變臉罵侯友宜是側翼名嘴」；上次6點協議簽名畫押後至少撐了7天才翻，現在已經進化到以分鐘為單位，就算合了，可能下一秒就不認了，跟一個善變輕諾的人如何合作？

李艷秋表示，柯文哲給國民黨總統參選人侯友宜的簡訊中說，鴻海創辦人郭台銘 要找一個理由退場，所以要侯友宜來見一面，「給他面子也是好的」。柯文哲兩天內已經跑郭董家4次，記得柯文哲在金門被郭董押著拍下海誓山盟照片以後，見郭台銘就躲，說緊迫盯人很可怕，拒絕同框。

李艷秋表示，柯文哲現在卻巴著郭台銘不放，「為的當然不是『義』而是『利』，而他竟然忘了簡訊裡提到給郭面子讓他退選，這段內容很可能讓郭董反彈，影響金援，這恐怕才是他同意發布簡訊又秒翻臉的原因」。

李艷秋說，這場會面不歡而散，會後幕僚還互砍，如果這種情況還要合，最後不只是無言的結局，而是無窮盡的麻煩和無止境的災難。「侯市長，走自己的路吧！柯文哲的民調還會再掉的」。