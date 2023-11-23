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藍白合破局？藍：馬侯朱受屈辱 但仍會堅持到最後一刻

藍白合破局？藍：馬侯朱受屈辱 但仍會堅持到最後一刻

記者王寓中／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜(左三)與前總統馬英九(左一)、國民黨主席朱立倫(右一)、民眾黨總統參選人柯文哲(左二)與總統參選人郭台銘(右二)在君悅飯店三樓會議室會面，五人會前握手致意。（記者林澔一／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜(左三)與前總統馬英九(左一)、國民黨主席朱立倫(右一)、民眾黨總統參選人柯文哲(左二)與總統參選人郭台銘(右二)在君悅飯店三樓會議室會面，五人會前握手致意。（記者林澔一／攝影）

藍白合23日下午在君悅飯店上演五巨頭政治實境秀仍無共識，最後不歡而散。國民黨中央黨部、國民黨總統參選人侯友宜競辦事後舉行記者會，黨發言人楊智伃表示，下午會談，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、侯友宜都受到很大屈辱。針對藍白合有沒有破局？楊智伃表示，會堅持到最後一刻，不到最後一刻，國民黨不會放棄。

國民黨要等到什麼時候？楊智伃表示，國民黨明天下午將召開中常會，核備侯友宜副手搭檔人選，中常會召開前就是最後、最後的期限。

影片來源：YouTube

楊智伃表示，馬、朱、侯都秉持公正公開心態在現場，希望小我小一點、大我大一點，以民眾為念；國民黨和侯辦會繼續秉持誠心、耐心、同理心，堅持到最後一刻，國民黨了解這是六成民意期待，藍白合作不是為個人政黨，是民眾未來，不到最後一刻，國民黨不會放棄。

楊智伃向柯文哲最後喊話 ，希望回到政黨協商6點協議，希望大家保持誠信、堅守承諾，藍白合作才是最強團隊，不是最強個人，需要大家一起努力，國民黨一讓再讓，就是希望完成合作，「我們可以理解，柯文哲承受來自家庭幕僚種種壓力」，希望柯文哲思考發現問題、解決問題，思考什麼團隊帶領台灣到更好未來。

侯競辦發言人李利貞表示，希望藍白雙方遵守承諾，保持誠信、完成協議，「我們等到最後」。

楊智伃表示，剛剛在君悅的場面大家都看得很清楚，沒有攻擊，希望這件事情好好談，希望這件事情能完成；國民黨立場都是一致，放下小我、成就大我，但坦承這場會面台下幕僚看得很傷心，「我們忍受的是為了台灣未來」。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，所有民眾都可以看到，不管是馬英九、朱立倫都受到屈辱，這樣對待前國家元首、政黨領袖不妥適；既然柯文哲說依然承認協議，如果真的認可，就在剩下時間，把沒有完成的路走完。

國民黨 郭台銘 馬英九

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