郭台銘包下台北君悅套房 力邀侯友宜來談在野整合

藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘（中）與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜前來三方會談。（記者陳正興／攝影）

藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘 與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜 前來三方會談。郭台銘更為三人及幕僚等工作人員各準備好一間套房，力拚挑燈夜戰談成在野整合。

郭辦發言人黃士修23日下午受訪時表示，郭台銘已多次向侯柯強調，藍白民調 爭議再吵下去沒有結果，只是在傷口上灑鹽，撕裂各自支持者，無助團結整合。既然侯友宜已委託郭台銘擔任公親、桶箍，就應開啟新的一局、真正談在野整合，不要再拘泥過去種種爭議，累積相罵本。

黃士修表示，他們沒有預設期限，郭、柯兩人已經準備就緒，只差侯友宜一人，他們在此等候侯友宜光臨，也歡迎前總統馬英九蒞臨見證歷史時刻。

黃士修說，郭柯已有一致共識與完整互信，就是要在野整合，「藍白郭」三方力量缺一不可，過去這段時間一下說藍白合、一下說藍白破，這都是舊爭議，侯友宜堅持先把民調爭議談完，再來找郭台銘，這跟侯先前委託郭的說法不一致。希望侯實現對郭承諾，時間所剩不多，不希望侯繼續在那邊爭執民調結果。

媒體詢問，如果侯還是堅持在馬辦不來赴約，郭柯會不會獨自整合去登記？黃士修說，他們不放棄任何一絲希望，不到最後一秒鐘絕不輕言放棄，過去爭議讓它過去，大家要邁向新的未來，現在開始就是團結整合新的一頁。