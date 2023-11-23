我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜點頭會郭柯 23日16時30分君悅會面 馬英九當見證人

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

郭台銘包下台北君悅套房 力邀侯友宜來談在野整合

記者鄭媁／台北即時報導
藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘（中）與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜前來三方會談。（記者陳正興／攝影）
藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘（中）與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜前來三方會談。（記者陳正興／攝影）

藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜前來三方會談。郭台銘更為三人及幕僚等工作人員各準備好一間套房，力拚挑燈夜戰談成在野整合。

郭辦發言人黃士修23日下午受訪時表示，郭台銘已多次向侯柯強調，藍白民調爭議再吵下去沒有結果，只是在傷口上灑鹽，撕裂各自支持者，無助團結整合。既然侯友宜已委託郭台銘擔任公親、桶箍，就應開啟新的一局、真正談在野整合，不要再拘泥過去種種爭議，累積相罵本。

黃士修表示，他們沒有預設期限，郭、柯兩人已經準備就緒，只差侯友宜一人，他們在此等候侯友宜光臨，也歡迎前總統馬英九蒞臨見證歷史時刻。

黃士修說，郭柯已有一致共識與完整互信，就是要在野整合，「藍白郭」三方力量缺一不可，過去這段時間一下說藍白合、一下說藍白破，這都是舊爭議，侯友宜堅持先把民調爭議談完，再來找郭台銘，這跟侯先前委託郭的說法不一致。希望侯實現對郭承諾，時間所剩不多，不希望侯繼續在那邊爭執民調結果。

媒體詢問，如果侯還是堅持在馬辦不來赴約，郭柯會不會獨自整合去登記？黃士修說，他們不放棄任何一絲希望，不到最後一秒鐘絕不輕言放棄，過去爭議讓它過去，大家要邁向新的未來，現在開始就是團結整合新的一頁。

黃士修說，當事人及幕僚已經準備就緒，若真的很遺憾、侯不願過來，郭柯陣營都會為下一步進行詳細討論，下一步該怎麼走，大家背負台灣人民期待和肩上的責任，一定會勇敢往前踏出新的一步。

藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君...
藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜前來三方會談。圖為郭辦發言人黃士修受訪。（記者陳正興／攝影）

郭台銘 侯友宜 民調

上一則

27人遭染指、最小10歲 台警官專淫少年還錄像 二審下場曝光

下一則

侯友宜點頭會郭柯 台北時間23日16時30分君悅會面 馬英九當見證人

延伸閱讀

總統登記倒數 柯文哲約侯友宜、郭台銘會面：3人直接談最快

總統登記倒數 柯文哲約侯友宜、郭台銘會面：3人直接談最快
列民眾黨不分區？傳郭台銘怒拒、趕柯文哲出門

列民眾黨不分區？傳郭台銘怒拒、趕柯文哲出門
藍白合高潮迭起 侯柯再會 爛尾戲有望大逆轉？

藍白合高潮迭起 侯柯再會 爛尾戲有望大逆轉？
柯文哲邀侯友宜、郭台銘台灣時間23日下午見面 盼促在野整合

柯文哲邀侯友宜、郭台銘台灣時間23日下午見面 盼促在野整合

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡