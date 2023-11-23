郭台銘包下台北君悅套房 力邀侯友宜來談在野整合
藍白整合期限開始倒數，鴻海創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲下午先後抵達台北君悅飯店，等待國民黨總統參選人侯友宜前來三方會談。郭台銘更為三人及幕僚等工作人員各準備好一間套房，力拚挑燈夜戰談成在野整合。
郭辦發言人黃士修23日下午受訪時表示，郭台銘已多次向侯柯強調，藍白民調爭議再吵下去沒有結果，只是在傷口上灑鹽，撕裂各自支持者，無助團結整合。既然侯友宜已委託郭台銘擔任公親、桶箍，就應開啟新的一局、真正談在野整合，不要再拘泥過去種種爭議，累積相罵本。
黃士修表示，他們沒有預設期限，郭、柯兩人已經準備就緒，只差侯友宜一人，他們在此等候侯友宜光臨，也歡迎前總統馬英九蒞臨見證歷史時刻。
黃士修說，郭柯已有一致共識與完整互信，就是要在野整合，「藍白郭」三方力量缺一不可，過去這段時間一下說藍白合、一下說藍白破，這都是舊爭議，侯友宜堅持先把民調爭議談完，再來找郭台銘，這跟侯先前委託郭的說法不一致。希望侯實現對郭承諾，時間所剩不多，不希望侯繼續在那邊爭執民調結果。
媒體詢問，如果侯還是堅持在馬辦不來赴約，郭柯會不會獨自整合去登記？黃士修說，他們不放棄任何一絲希望，不到最後一秒鐘絕不輕言放棄，過去爭議讓它過去，大家要邁向新的未來，現在開始就是團結整合新的一頁。
黃士修說，當事人及幕僚已經準備就緒，若真的很遺憾、侯不願過來，郭柯陣營都會為下一步進行詳細討論，下一步該怎麼走，大家背負台灣人民期待和肩上的責任，一定會勇敢往前踏出新的一步。
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