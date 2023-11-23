藍白合高潮迭起 侯柯再會 爛尾戲有望大逆轉？

鴻海創辦人郭台銘（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。 (本報資料照片)

「就看今天了!」。

上演6個月的藍白合政治大戲在國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 、鴻海集團創辦人郭台銘 及 「見證人」前總統馬英九過去36小時的穿梭、通聯與配合下 ，侯柯下午在君悅飯店上演「侯柯再會」，屆時侯是否現身，將是關鍵。

侯友宜一大早就表示，藍白整合的最後一哩路及中華民國未來的願景就看今天了。侯友宜昨天一整天雖然在外縣市跑選舉行程，但侯友宜仍不斷向柯文哲溫情喊話「藍白合作，等你到最後一刻」，國民黨中常會臨時延期舉行。

但另一方面，柯文哲競選總幹黃珊珊昨天晚上9點56分臉書發表最新的貼文，以「柯文哲將以台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚!」為題，闡述柯文哲參選總統的理念與堅持，臉書留言湧進上千則，一面倒支持柯文哲走自己的路，藍白合也因此蒙上不可預知的陰影。

無獨有偶，郭台銘在傍晚5點5分也在臉書公布他與侯友宜、柯文哲三方通聯的紀錄，引爆熱議。郭台銘指出，21日晚間，他與柯文哲正在晚餐，侯友宜來電，柯離去後，郭回電給侯，侯表示，希望郭擔任桶箍，負責約三人見面，促成藍白郭三方合作，並表明絕無其他人參與。

郭台銘22日一早近7時先打給柯文哲未接通，郭致電給侯表達，在柯文哲記者會召開前，三人先約在家裡見面，侯同意後，郭隨即又致電給柯文哲，期間侯友宜來電插撥。侯表示，必須由柯陣營先開完記者會，將民調紛爭問題說明後，再安排三人見面。

23日一大早，侯友宜就跟柯文哲通訊，「今天我們見個面。」侯友宜希望見面地點回到11月15日「見證人」前總統馬英九基金會辦公室，柯文哲則希望在鴻海集團創辦人郭台銘辦公室。柯文哲在上午10時26分開車進入郭台銘信義住所，黃珊珊也開車進入郭家，停留快2個小時，柯文哲車離開郭台銘住所，車子往君悅飯店，並未前往馬辦。

侯友宜在10時55分先抵達馬英九內湖辦公室，他發表簡短談話，「從這裡開始、就從這裡結束」。侯柯不斷的就會面地點來回溝通，最後敲定「第三地」君悅飯店會面。

1999年7月15日，當時擔任國民黨祕書長章孝嚴與宋楚瑜在凱悅飯店「宋章會」，國民黨希望宋楚瑜放棄參選總統念頭，宋楚瑜在會談後隨即宣布自行參選總統，重創國民黨選情 ，2000年總統大選也因為連宋分裂，讓民進黨總統候選人陳水扁坐收漁利。

過去24小時，侯友宜、柯文哲兩人都一夜末眶，兩人有心合作，但兩人也都面臨各自「鷹派」的極大壓力。柯文哲說，台灣是一塊充滿驚奇之島，未到最後一秒，什麼可能都會發生。