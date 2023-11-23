黑白集／挺蔡壁如 盧秀燕示範藍白怎麼合

台中市長盧秀燕。(圖：台中市政府提供)

藍白合瀕於破局邊緣時，台中市長盧秀燕一馬當先，示範了兩黨應怎麼「合」。21日那天她特別請假，和朱立倫共同陪9名藍白立委候選人前往登記；其中1人，是民眾黨的蔡壁如。這個「8加1」的陣仗，展現了盧秀燕「藍營一姊」及「最強母雞」的風範。她說，「我們合作，目的是為了讓台中更好。」

國民黨 在台中第一選區未提名自己人選，決定禮讓蔡壁如，並將這個選區當成「藍白合示範區」。一個月前，蔡壁如就在選區掛起多面和盧秀燕同框的共同看板，看板顏色是民眾黨識別色天青色，要挑戰對手現任立院副院長蔡其昌。蔡壁如有溫度地說，她要和盧市長「一起顧好海線居民的健康」。

盧秀燕除釋出藍白合善意，更重要的是，她也把大選焦點拉回立委選舉。藍白兩黨在總統合作競選上虛耗了太多精力，弄得支持者筋疲力竭，卻忘了立委戰場關係未來政局至鉅。無論藍白合不合，在野黨都要阻止民進黨 國會再過半，以免重蹈蔡政府「完全執政、完全專斷、完全墮落」的覆轍。

保持一點距離，即能擁有較佳視野，以更寬闊的態度看待事物，盧秀燕正是如此。年初被「勸進」時，她當即表示無意選總統、也無意當副手，只想搞好台中市政，把空間讓給別人。無欲則剛，她大器示範，留下漂亮身影。