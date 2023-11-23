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藍疑為兄阻藍白合 黃珊珊：邏輯錯亂，別在盟友間找敵人

台灣新聞組／台北23日電
黃珊珊希望大家別亂貼標籤。(本報資料照片)
黃珊珊希望大家別亂貼標籤。(本報資料照片)

藍白合卡關，柯侯陣營頻繁隔空開嗆，國民黨智庫副執行長凌濤質疑，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊從中作梗，不希望促成藍白合，是否跟黃珊珊的哥哥黃曙光捲入潛艦國造弊案，擔心政黨輪替被公開有關?。黃珊珊昨天反嗆，這樣的邏輯錯亂，很可笑，希望大家不用在別人身上貼標籤。

本報系聯合報報導，黃珊珊表示，這樣的邏輯是剛好相反，如果藍白合，黃曙光才不會被藍軍追殺不是嗎？這個很可笑吧，黃珊珊強調，「我們家光明正大、我哥哥保家衛國，不需要再用這種方式去製造盟友內的敵人」。

黃珊珊喊話國民黨，大家共同的敵人是民進黨總統參選人賴清德，這樣的紛擾，已經讓賴清德躺在家裡，非常開心，現在應該整合在野力量，一致對外。

黃珊珊表示，最近看到國民黨對她批評感到很難過，難道我們最大的敵人不是民進黨總統參選人賴清德嗎？「國民黨不必在盟友間找敵人。」

對於柯競選總幹事黄珊珊點名侯陣營「把盟友當敵人」，侯競辦發言人黃子哲說，請大家回憶藍白合過程中，「我們多我自我克制」，到底過去是誰在惡言相向，甚至反覆無常？

黃子哲說，「政治不難，誠信而已」，與其說「讓6%」，不如回歸到「要六點」，回到六點協議共識，為何不把最後一哩路完成呢？這件事情不要半途而廢，讓科學說話很難嗎？呼籲柯文哲找回初心，對歷史負責。

台北中國時報報導，凌濤指出，若藍白破局大選輸了，黃珊珊還是穩坐不分區，但民眾黨主席柯文哲呢？反喪失政治舞台。

凌濤表示，曾身為民代的黃珊珊如今已經選擇拋棄民意，質疑黃過去在港湖選舉時，也受到民進黨禮讓過，當時高嘉瑜還衝到民進黨中央質問蔡英文，是否因為有此千絲萬縷，過去和民進黨合作的遺緒，也成了黃珊珊阻礙藍白合的理由之一呢？

凌濤認為，外界也會質疑，北市長選舉時，黃珊珊周邊支持者一直拿手機民調稱黃珊珊第一，請大家穩定支持不要看市話的結果，但結果發現，黃珊珊推出高支持度的手機民調，但選舉結果卻是第三，因此手機高比率民調是禁不起檢驗。

凌濤強調，如果藍白破局，造成在野敗選，柯文哲喪失政治舞台，而現在這些從中作梗，喊打喊殺的「黃珊珊們」會怎麼樣？接任民眾黨主席？穩穩的做她的不分區立委？

民進黨 國民黨 柯文哲

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