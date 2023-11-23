民眾黨不分區黃珊珊領銜 名單裡無郭家軍

民眾黨昨天公布台北市前副市長黃珊珊（左）、前立委黃國昌（右）名列不分區立委第一及第二位。(記者季相儒／攝影)

民眾黨昨天公布不分區立委名單，提滿34人，民眾黨總統參選人柯文哲 競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌分列第一、二名；原本排在第9名的曼都集團董事長賴淑芬，臨時以影響企業層面過大而婉拒提名，由柯辦發言人、被稱「戰狼小姊姊」的陳智菡遞補，改列不分區第19名。柯文哲說，名單未出現鴻海創辦人郭台銘 推薦人選。

民眾黨預估明年不分區立委可望至少取得8席，加上民眾黨祭出任期兩年條款，前16名都被列為可能擔任立委的安全名單。

民眾黨昨公布不分區立委提名名單，也邀請前八名安全名單內人選到場，包括黃珊珊、黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷。

第9至16名為：東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育 中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前立委許忠信。

柯文哲指出，不分區立委名單的選擇條件包括多元、台灣當前問題所需專業等因素，這份名單可說是「最強戰力，超越藍綠」。

黃珊珊表示，進入立院後要做的第一件事是司法改革、居住正義、財政紀律、公開透明。黃國昌則宣示打造強而有力的監督部隊，推動國會改革，建立國會聽證調查制度。

民眾黨不分區將採取兩年任期制，希望藉此機會給更多人才磨練。不過，這屆不分區其實也有討論過兩年任期制，但僅口頭承諾而沒有落實。柯文哲強調，這次會約束，如果講話不算數，這個黨也完蛋了。

民眾黨不分區名單公布後，黨內有中央委員質疑程序不正義，直到要表決前才看到名單，抱怨黨員太少。柯文哲表示，確實名單內大部分不是黨員，民眾黨替國家推舉人才，希望對國家有用，而不是說對黨有什麼功勞，且名單經過選決會討論約半年，通過後還經中央委員會通過，不是他一個人決定。

對於黨內有人質疑，整份名單由黃珊珊主導，且黃珊珊安插人馬太多，黃珊珊駁斥稱自己沒有推薦人，只有幫忙聯絡，「不等於都是我的人，我也只有一票。」