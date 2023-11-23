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內湖南港泛綠登記互槓 士林北投泛藍整合再議

記者鍾維軒、林佳彣、林麗玉、邱書昱╱台北23日電
民進黨議員王世堅（中）被要求邀請立委何志偉（左）站台和愛的抱抱，不知所措，立委高嘉瑜（右）見狀抓住二人的手喊「八席全上堅偉瑜」。(記者曾學仁／攝影)
民進黨議員王世堅（中）被要求邀請立委何志偉（左）站台和愛的抱抱，不知所措，立委高嘉瑜（右）見狀抓住二人的手喊「八席全上堅偉瑜」。(記者曾學仁／攝影)

北市部分立委選區泛藍泛綠分裂，內湖南港區泛綠參選人昨都登記，基進黨參選人吳欣岱狠嗆民進黨參選人高嘉瑜造成本土派分裂，要好好檢討；高嘉瑜批吳讓本土派蒙羞，是國民黨暗樁；國民黨議員張斯綱和新黨議員侯漢廷都要參選士林北投區，爭論數月，兩人昨開50分鐘直播談整合，仍僵持不下。

北市內湖南港區基進黨立委參選人吳欣岱（右），22日由基進黨主席王興煥（左）陪同，...
北市內湖南港區基進黨立委參選人吳欣岱（右），22日由基進黨主席王興煥（左）陪同，前往北市選委會登記。(記者曾學仁／攝影)

民進黨總統參選人賴清德、北市競總主委陳時中昨天攜手黨內八名立委參選人，赴市選委會聯合登記造勢。賴清德喊出北市八席全壘打，對港湖區選情，賴表示，只有高嘉瑜能贏得這場選舉，希望鄉親能團結、集中選票。

吳欣岱說，高嘉瑜在港湖仇恨值真的太高，沒辦法成為團結選項，硬選會撕裂支持者，有害無益，會請高好好檢討，高之前也在黨內道歉，「希望她不要小巷道歉、大街攻擊我」。

高嘉瑜說，吳欣岱堅持參選分裂港湖泛綠選民，要保送、助攻國民黨參選人李彥秀，根本是國民黨的暗樁，是製造仇恨值的罪魁禍首，不斷分裂、分化支持者，希望吳放下仇恨，為港湖守住關鍵1席。

北市第一選區（士林、北投）立委選舉，新黨議員侯漢廷、國民黨議員張斯綱22日談參選...
北市第一選區（士林、北投）立委選舉，新黨議員侯漢廷、國民黨議員張斯綱22日談參選整合，一見面就握手喊「共同下架民進黨」。(記者林佳彣／攝影)

士林北投選區昨由侯漢廷、張斯綱公開談整合，張徵求願意幫忙解決這一局的民調公司在2天做完1067份民調，他願意延到最後一天登記。若來不及可用自己的參考式民調，雙方各找一位民調專家到議長戴錫欽或前市長郝龍斌辦公室檢視，午夜前確認誰勝就參選。

侯漢廷表示，比既有內參民調，他不接受，提出「北投士林版民主初選」方案，邀選區國民黨與無黨籍里長、藍白議員與立委參選人共91人投票，藍占47人對張斯綱有利，能快速有效在2天內整合完畢。但兩人都不同意彼此方案，決定擇期再議。

昨登記發生插曲，士林大同區民進黨初選「堅偉心結」未解，出線的王世堅昨登記，被要求和立委何志偉「愛的抱抱」，兩人不知所措，高嘉瑜抓兩人的手牽住高喊「八席全上堅偉瑜」，王、何尷尬不語。

文山南中正選區藍綠白三腳督，民眾黨參選人張其祿昨登記。針對藍白合僵局，他認為要相信民眾由下而上做出判斷，幾腳督不重要，推出好人才更重要。

民調 國民黨 民進黨

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