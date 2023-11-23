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「花蓮女兒」蕭美琴參戰 宜花東選戰升溫 藍綠衝票各有罩門

記者王燕華、戴永華、徐白櫻、王思慧／連線即時報導
花蓮、台東原住民人口數占約三成，原住民選票仍是東台灣總統大選勝負關鍵。(圖：花蓮縣府提供)
花蓮、台東原住民人口數占約三成，原住民選票仍是東台灣總統大選勝負關鍵。(圖：花蓮縣府提供)

宜花東原以為只是第二戰場，但在民進黨宜蘭立委陳歐珀退選後參選爆炸，被民進黨視為「民主聖地」的宜蘭，成為藍、綠、白、基進的兵家必爭之地；至於原本歲月靜好的花蓮、台東，隨著民進黨總統參選人賴清德敲定副手蕭美琴，以及原民進黨台東立委劉櫂豪退黨參選，東台灣「後山大戰」急速升溫。

花東政治版圖藍大綠小，占約三成的原民選票仍是東台灣總統大選勝負關鍵，前兩次總統大選藍營得票率都遠高於綠營。宜蘭「綠大於藍」，前兩屆總統大選的民進黨得票都逾六成。2020總統大選，國民黨候選人韓國瑜在宜花東三縣拿下26萬9257票，蔡英文總統獲28萬4258票；韓雖在花東領先，蔡在宜蘭得票卻幾乎多出韓1倍，完全彌補在花東近7萬票的落後。

地方人士說，2020總統大選香港「反送中」效應，讓蔡英文選情橫掃千軍，但2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德若無「外力」助攻，很難複製蔡英文的高得票；國民黨總統參選人侯友宜則無法打入地方派系，只能靠黨的傳統組織系統奧援，藍綠各有罩門。

近年民眾黨企圖扎根東部，但藍綠人士都指出，總統大選無論藍白合不合，第三勢力對花東影響不大，本質上仍是藍綠對決。

花蓮堪稱藍營鐵票區，但國民黨立委傅崐萁扎根深厚，蔡英文2020年得票雖締造「小英障礙」，在花蓮卻僅獲6萬6509票、不到36%；韓國瑜則席捲11萬1834票。不過，曾蹲點花蓮10年的蕭美琴被喻為「花蓮女兒」，可能影響後山選情，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，相信蕭美琴可為綠營加分；國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，樂見藍白合對藍營選情加分。

台東縣2020年大選韓國瑜獲6萬7413票、蔡英文4萬4092票。國民黨台東縣黨部主委吳秀華說，藍軍基本盤至少5萬票，藍白合有望上衝至6萬票，無論如何，台東藍軍選票都會集中。

民進黨競總執行總幹事黃治維說，藍白若合，對年輕選民或許是扣分。民進黨台東立委參選人賴坤成說，台東注重人際關係和政績，總統與立委大選脫鉤是慣例，蕭美琴與花東淵源深，「賴蕭配」加分大。

宜蘭縣綠地變藍天，目前府會都由國民黨執政、12鄉鎮市長也多是藍營首長，儘管蔡總統大選曾在宜蘭豪取逾6成得票，但地方人士評估，藍白若合，將衝擊賴清德選情。（系列四）

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