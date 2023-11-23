新聞評論／錯過這班列車 侯柯郭都不會再有下次

民眾黨總統參選人柯文哲(左起)、鴻海創辦人郭台銘和國民黨總統參選人侯友宜錯過這次難得的政治機遇，都不會再有下次了。(本報資料照片)

選舉登記倒數，一再錯過的藍白合再度碰壁。侯友宜21日提議和柯文哲 「共同重新檢視九份民調 」，22日遭柯營拒絕，理由是重新檢視「結果不會不同」。當民調誤差被改造成「讓6%」的台詞，基本已脫離科學和誠信的軌道，繼續在這個點上爭執，難有突破。要打破僵局，須有更弘大的發想及誘因，更不能只由左右手代理。

24日就是大選登記截止的最後期限，換言之，如果藍白兩黨心裡還想著「合作」這件事，23日晚之前全都得拍板定案，全都得起手無回。過了這個時間，列車就真的開走了，不會再等任何人。那些惺惺作態的、滿口大話的、幽幽怨怨的、志得意滿的演出，全都得戛然落幕，沒有人會有興趣再看。無論誰自認在這次演出中賺進了多少聲量，一旦無法兌現為選票，到了明年1月13日投票後，就會全部歸零，還得承受選民的譏嘲辱罵。

這次選舉，最難熬的其實不是候選人，而是廣大的非綠選民。從國民黨的初選開始，侯友宜與郭台銘 的民調對比非僅未解決爭議，郭台銘兀自走自己的路，反而造成藍營基層動搖。而所謂的藍白合，則在雙方的神經戰中始終徒勞，藍營認為柯文哲一再玩弄國民黨，白營則認為藍軍「逼婚」強求柯文哲。台灣的政治人物，往往自大多過謙卑，更糟的是缺乏調和鼎鼐的能力，隨便改變心意也不在乎誠信，這次大選一目了然。

最令人瞠目結舌的是，柯、郭、侯都堅持要「當正的」，彷彿他們人生「有一個總統夢」，選民和政黨就有義務幫他們完成，這是什麼民主素養？以郭台銘為例，他在初選後若願意轉身變成一個「造王者」（king maker），他不僅能獲得極佳評價，也能繼續享有政治影響力。遺憾的是，他一再錯過自己的下台階，也留下「輸不起」、「有錢就能任性」的批評，甚至還有20多件連署賄選案將讓親信受累。

柯文哲的總統夢值得尊重，但不斷由其家人及親信複誦，所折射出來的「家天下」印象，已到了顯不相稱及刺眼的地步。柯文哲應該知道，一個不能分清公私的領導人對國家是危險的；他卻一再縱容近身人士放話，從未試圖節制他們。尤其，他口口聲聲為國為民，但當整個大局需要他委屈一下時，他卻橫眉豎目寸步不讓，不惜反悔食言也要強爭到底。柯文哲把自己看得那麼高大，這也會讓人民害怕吧！

侯友宜的民調先前落後柯文哲，但近期有韓國瑜等人的加持，雙方已在伯仲之間。要柯文哲在誤差範圍內「讓分」，原本是計入「政黨實力」因素，但被柯營說成「讓6%」，便顯得有些不夠真本事。也因此，他必須在最後關頭奮力一搏。在關鍵的最後一夜，如果他能拿出統合在野的智慧和能力，邀請柯文哲和郭台銘一同搭上「藍白合作」的大列車，那麼藍白合不僅能夠成局，甚至聲勢會比預期還要壯大。

目前看來，郭台銘未向民眾黨提出不分區人選，他已無可能加入柯營。若推賴佩霞和柯文哲搭檔，並非太亮麗的招牌，柯營也恐怕食之無味。可見，國民黨此際若和郭台銘接觸，承諾他一個光榮的角色，應該可以得到他善意的回應。畢竟，郭董說過，他繼續參選的目的就是為了促成藍白合。如果藍營先一步得到郭台銘首肯，頻頻希望借力於他的柯文哲，也只能同意加入這個更有勝算的在野組合。如此，藍白合的大旗高懸，選民期待的政黨輪替便可望水到渠成。

這是難得的政治機遇，侯柯郭若錯過這班列車，都不會再有下次了。