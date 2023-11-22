抵達馬辦等柯文哲 侯友宜：從這裡開始、這裡結束

民眾黨總統參選人柯文哲上午傳簡訊給國民黨總統參選人侯友宜，提議「雙方見個面」，侯友宜回應可以在前總統馬英九辦公室見面。侯友宜在上午10時55分抵達馬辦。（記者林澔一／攝影）

明天就是總統大選登記截止日，民眾黨總統參選人柯文哲 上午傳簡訊給國民黨總統參選人侯友宜 ，提議「雙方見個面」，侯友宜回應可以在前總統馬英九 辦公室見面。侯友宜在上午10時55分抵達馬辦，此時卻傳出柯文哲想在第三地見面，侯說，盼能回到馬辦，「從這裡開始、就從這裡結束」。

侯友宜抵達馬辦時接受媒體聯訪。他表示，剛剛他在電話中有和柯文哲說，「我們兩個就在馬辦見面」，柯也說「好」，侯說，柯會不會回去想想又改變主意不知道，但他還是很誠懇地，原本就在馬辦，把想法很清楚。

侯友宜說，「我會等柯文哲，這是我們面對藍白合作對友善的態度，我們會展現出來」。

不過，稍早消息又顯示柯文哲不太想來馬辦，對於若柯想要找第三地是否會配合？侯友宜說，「已經講好就在這裡了，非常方便，幹嘛還要換其他地方？」他說，「馬辦還是我們最一開始的見證人，我們就回到馬辦，把事情講清楚就好，這是很單純的事情，不需要換來換去」。

侯友宜表示，地點沒有那麼重要，重要的是誠心坐下來對談。他相信柯文哲也會來，因為已經通過電話，「從這裡開始、就從這裡結束」，不管未來結果，大家都要面對所有結果，各界都會攜手合作。

對於是否有最壞打算？侯友宜說，現在最重要的還是要和柯文哲好好面對和談談，這是現階段最重要的事情。

媒體追問希望郭董來馬辦嗎？侯友宜說，他和柯主席講好，「約好我們兩個就在這邊見面」。

來源：聯合影音網