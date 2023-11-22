藍稱根本不存在讓6% 柯志恩怒了：3份民調遭扭曲

侯友宜競選辦公室舉辦「回應民眾黨重新審視民調記者會」臨時記者會由文化大學新聞系莊伯仲教授、淡江大學國際事務學院院長包正豪教授、台北大學公共行政學系劉嘉薇教授、競辦議題組召集人柯志恩教授說明。（記者侯俐安／攝影）

藍白合瀕臨破局，針對11月17日民調 專家會議再度交鋒，侯友宜 競選辦公室下午記者會，競辦議題組召集人柯志恩表示，當初雙方拿出9份民調，其中3份擱置討論，白紙黑字在共識寫擇期再議，代表是懸而未決，有待進一步檢驗；未料到了民眾黨口中，卻變成排除在外，到底是誰把這三份排除的？

侯友宜競辦下午記者會，由柯志恩、文化大學新聞系教授莊伯仲、淡江大學國際事務學院院長包正豪、台北大學公共行政學系教授劉嘉薇說明，莊伯仲是11月17日民調專家會議，國民黨民調代表。

11月15日藍白二會，六大共識包含7日至17日民調，採計統計誤差。莊伯仲表示，當天光是9份民調要採計哪些，就討論一個多小時；民眾黨對兩份市話（東森雨晴、好好聽）、一份手機簡訊（Ettoday）有意見，國民黨釋出善意，暫時擱置，未料到民眾黨口中卻變成排除。

莊伯仲說，若按照中華傳播管理學會提出2022年民調透明百科計畫，Ettoday民調是五顆星，照理說應列入。莊也拿出2022年台北市長選舉票數，蔣萬安得票率是42.29％，選前民調，台灣民意基金會委託求真民調只有29.8％，反而是Ettoday做出41.5％比較接近。

對於民調會議後，民眾黨喊出侯友宜要讓6%。包正豪拿出一份標靶圖，他說，民調並非普查，是抽樣，一定會有誤差，統計學的抽樣誤差，意思是即使做出40％支持率，有可能是37%到43％，完全不存在6％。

雙方統計另一項差異是侯陣營採用互比制，將侯柯比 賴蕭，與柯侯比賴蕭，把侯柯、柯侯差距相減；柯陣營採用淨差，是將侯柯比賴蕭後，兩者差距，減掉柯侯比賴蕭後，兩者差距。

民眾黨委託的求真民調總經理關智宇上午表示，柯陣營採用淨差，是民進黨以往內參民調的算法。

劉嘉薇說，侯陣營的算法，侯柯已經減掉賴蕭，柯侯也已經減掉賴蕭，可以將侯柯和柯侯直接相比。包正豪表示，侯陣營的方式盡可能減少誤差，也是一般的算法；至於柯陣營的算法，政大選研中心的老師已經打臉，再減就是畫蛇添足。

柯志恩指出，在藍白合最後一哩路，到底是誰把擱置變排除，當初說好可以擇期研議，是誰中斷研議，難道這些會議，都只是一個過場嗎？重點不是「盧」幾次，講清楚才比較重要，就是講不清楚才要盧啊，上課上到老師都生氣了。