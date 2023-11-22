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藍白比氣長 沒人想扛破局責任

台灣新聞組／台北22日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）向民眾黨主席柯文哲喊話，他願等柯到最後一刻，共同促成藍白合。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（右）向民眾黨主席柯文哲喊話，他願等柯到最後一刻，共同促成藍白合。(記者潘俊宏／攝影)

2024總統大選登記周五截止，國民黨原訂今天召開中常會通過黨籍總統參選人侯友宜的副手人選，但臨時踩煞車。針對民眾黨總統參選人柯文哲陣營表示已無「侯柯配」的選項，侯友宜昨向民眾黨主席柯文哲喊話說，「柯主席常說他最後30秒做決定，但他是決定別人生死，我是一秒鐘決定自己生死，我會等你到最後一刻」，盼為「藍白合」做最後的努力。

國民黨主席朱立倫日前表示，本周三召開中常會確認「藍白合」相關工作。不過，隨著柯文哲及民眾黨近日接連發言指已無「侯柯配」的選項，國民黨方面也無「柯侯配」的空間，本周一發出的中常會議程草案開會通知單，提及要討論侯友宜副手人選案，已被視為藍白合瀕臨破局的預先準備。

不過，隨著侯友宜昨天舉行記者會喊話後，國民黨中央委員會昨晚宣布，中常會延後召開。國民黨文傳會主委林寬裕表示，黨內正在討論各種可能因應方案，但尚未確定時間。黨內人士說，將視柯文哲今早記者會回應而定。

據了解，國民黨一方面持續釋出善意，等待柯文哲到最後一刻。黨中央原本選在周三壓線，實質就是為周四、周五保留最後的協商空間，若有出現轉機，可以透過召開臨時中常會或事後追認的方式補足程序。

不過，針對民眾黨表示，在國會席次極大化下的情況下，若有需要，柯文哲很願意幫忙國民黨立委參選人站台，拉抬選情。國民黨表示，在藍白沒有合作的狀況下，站台是不可能的。

據了解，柯陣營原本規畫，國民黨今天中常會宣布侯友宜副手人選，等同是侯先表態「藍白合」破局，柯自然順理成章明天前往中選會登記；但國民黨臨時宣布中常會延後，顯然是不想承擔藍白破局的責任，「現在就是比氣長，看誰先忍不住宣布副手人選，就要承擔先破壞藍白合的責任。」

國民黨 柯文哲 侯友宜

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