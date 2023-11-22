侯友宜邀重驗民調 黃珊珊代柯拒絕：不會有不同結果

國民黨總統參選人侯友宜。(記者葉信菉／攝影)

總統大選登記倒數，周五截止，民進黨賴蕭配昨日登記，藍白合卻瀕臨破局。國民黨 總統參選人侯友宜昨天拋出，建議雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調 ，全程直播；柯文哲競選總幹事黃珊珊今天表示，科學就是科學，同樣數據重新檢視不會有不同結果，接下來抱持誠意團結一切可團結力量。

黃珊珊指出，17日專家會議花5個小時檢視民調，「科學就是科學，同樣數據不會有不同結果，排除三份民調是因為科學原因，不是個人好惡，現在重新計算檢視，不知道在幹嘛，如果重新直播檢視，只是讓支持者紛爭跟困擾更大，這不是好的辦法。」

黃珊珊強調，核心目標是推出最強參選人，不是彼此互打，整合過程比結果更重要，必須說服支持者，這是公平的比賽，呼籲順應民意，不然會被淘汰，接下來持續保持最大誠意，團結一切可以團結力量，但科學就是科學。

柯文哲昨天中午致電侯友宜，侯下午4時臨時舉行記者會表示，接到柯的電話，問：「藍白合要不要再談一談？」

「回到問題癥結才是解方」，侯友宜提出方案，建議雙方重回談判桌，重新檢視9份民調，全程直播，以昭公信；由柯指派兩位專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九 各指派一位，「二對二討論」，讓專家公平判斷，才能回應支持者聲音，「回到我們都沒有走完的最後一哩路，把它走完」。至於是否要回到馬英九基金會，他沒有意見，可由柯指定地點。

侯友宜強調，「我輸了就當副的」，還說「我都這樣講了，如果輸了沒做到，會被笑死」。他也還原15日四巨頭協商過程，當時是國民黨不再堅持政黨支持度，才改成討論民調統計誤差，並非「民眾黨讓國民黨」，更絕對沒有讓6％，「這話不能亂講，用6％讓人誤解，更不能用6％侮辱人格」。

柯文哲隨後證實致電侯，並說是侯近日不斷透過管道要求單獨見面，加上其他人勸說電話多到讓他不敢接，「人家找我那麼多天，還說等我一整天電話，我不想透過他人傳話，可以整合就整合」。

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