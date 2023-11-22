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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

原可創造歷史 現在卻只想放個煙火柯郭合為「利」 柯侯合為「義」 選民會看不穿誰輕義重利嗎？

聯合報社論
民眾黨總統參選人柯文哲（右）表示，能夠在野整合就盡量整合，會釋出善意來處理。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲（右）表示，能夠在野整合就盡量整合，會釋出善意來處理。(記者葉信菉／攝影)

一個新政局的開創，需要大智大慧人物的非凡瞻矚，才能促成改變。而今的台灣政壇，卻變成庸人自娛且擾人的競技場，狂言漫天而能力及誠意稀薄。藍白合一度成局，帶給許多民眾無限驚喜；誰料旋即生變，柯文哲因曲解民調誤差值撕毀承諾，讓各方的努力和期待落空。侯友宜、柯文哲都曾信誓旦旦要帶給人民更好的生活，締造新的民主政治；一旦合作破局，就得面對必然的失敗，兩人將有何顏面面對曾對他們寄予厚望的民意？

這次大選之所以有藍白合作的空間，主要原因，是選民對於蔡政府的八年執政極為不滿。這八年，台灣民主遭到壓榨，民意受到輕蔑，社會力被限縮，長期議題受到漠視，民眾不滿的情緒高漲。也因此，始終有近六成的民意期待「下架民進黨」，也唯有藍白合能滿足這項期待；在馬英九見證下，藍白簽下共同推動「第三次民主改革」的共識，動力也正在於此。

假使藍白合能如雙方所承諾順利推動，並在大選中如願下架民進黨，一則可以打破窒鬱了八年的綠色執政高壓，還給人民一個更寬闊的政治空間，重新發想國家的未來願景；二則藍白兩黨能共組聯合政府，以一種比較新穎而寬闊的模式為施政決策注入新的理念，中央與地方關係能變得互利共榮，打破藍綠「二元對峙」的框架，讓社會重拾活力；三則透過藍白合作，可在兩岸關係上尋求比較穩定而務實的互動，不致動輒衝突對峙，甚至捲入兵凶戰危。

簡單地說，民眾期待的「藍白合」，並不是兩黨因機緣或利害巧合而一同奪取執政權而已，而是希望藉此改變被綠色執政綁架的民主，並藉此消除貪腐、濫權的危害，這是具有「開展大局」的期待。侯友宜和柯文哲兩人都曾宣示參選最大目標在「下架民進黨」，他們也深知兩人不合作絕不可能勝選；那麼，為何到了最後的關鍵時刻，兩人都還在惺惺作態，一副自己多麼神勇威武的模樣？

柯文哲為何撕毀自己簽名的承諾，讓人不解。他不知道，在2000萬民眾注視下公然「背信」，會讓自己的政治信用破產嗎？就算他是為了鞏固年輕選民的支持，他原應憑自己的能力說服及召喚他們追隨，結果他卻掉入「尾巴搖狗」的陷阱。柯文哲或許盤算，他轉而尋求與郭台銘合作，也還能再拚戰一番；然而，與郭台銘合作會比與國民黨合作是更明智的選擇嗎？何況，與郭台銘合作是為了爭取其財務支援，一個為「利」，一個為「義」，選民會看不穿其「輕義重利」的心思嗎？

柯文哲或許認為，自己在這次選舉創造了很高的網路聲量和「喊價權」；但放在歷史的舞台上看，這些其實都只是短暫的美麗煙花，轉瞬即逝。最淺顯的例子，就是黃國昌。黃國昌在2015年成立時代力量，並任黨主席；但迄今不過八年，他已退黨並轉身投靠民眾黨。目前僅剩三席立委的時力，明年選後，極可能一席不剩。柯文哲在2019年創立的民眾黨，在他一人隻手決策下，會活得比時代力量長多少？同樣的情況，侯友宜若真的以國家大局及黨的未來為念，難道不能在談判條件上作出退讓，以便合作可以推進？

我們再次呼籲藍白兩黨及郭台銘：無論誰故意讓這次合作觸礁，不僅是政治自殺行為，更是扼殺民意的暴行，都將受到選民的譴責和唾棄。無法合作的在野黨，是助長綠營威權貪腐的幫凶。更別忘了，人民才是政治的主角，若自以為可呼風喚雨耍弄民意，最後都將哭著下場。

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