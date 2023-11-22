我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

期待藍白合作 侯友宜副手還沒定

記者侯俐安、張睿廷／台北22日電

「藍白合」卡關，國民黨總統參選人侯友宜競選總部原定23日成立，但日前已延後；對於何時成立、副手人選，侯友宜說，競選總部會按照期程成立，他說，現在只掛上總統參選人、還沒有掛上副總統參選人，副手現在都沒有做最後決定，「人選我都沒有設定是誰，最主要還是期待大家一起合作」。

國民黨多名立委提到，現在許多基層都認為，藍白合最後如果沒能成功，黨內最強副手人選就是高雄市前市長韓國瑜；國民黨立委賴士葆表示，韓國瑜有戰鬥力，金句連連，能帶動造勢場氛圍，最重要的是能彌補國民黨總統參選人侯友宜在深藍選票上的不足之處。

侯友宜的副手人選，韓國瑜、智庫執行長柯志恩呼聲高，但據了解，兩人在不分區立委提名名單上分居第一、第二名，所以沒有意願。

據了解，韓國瑜確實曾被徵詢當副手，但韓早已明確婉謝，只願當「啦啦隊」。

至於形象清新、有戰力的柯志恩，外界有人拱「男柯P破局，換女柯P上陣」，力薦柯志恩是適合人選，但柯志恩已經多次表明自己最適合扮演不分區立委的角色，她日前還打趣引用前副總統呂秀蓮當年名言說，她不會去當「深宮怨婦」，她會扮演好不分區立委角色。

國民黨 侯友宜 韓國瑜

上一則

陸批賴炒作不攻台 洗白「戰爭製造者」形象

下一則

原可創造歷史 現在卻只想放個煙火柯郭合為「利」 柯侯合為「義」 選民會看不穿誰輕義重利嗎？

延伸閱讀

藍委喊話柯文哲：當初簽字就應有擔當的負責到底

藍委喊話柯文哲：當初簽字就應有擔當的負責到底
拒侯友宜重驗民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

拒侯友宜重驗民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同
侯籲檢視民調走完最後一哩路 「輸了我當副」

侯籲檢視民調走完最後一哩路 「輸了我當副」
侯友宜向柯文哲喊話後 國民黨宣布22日中常會延期

侯友宜向柯文哲喊話後 國民黨宣布22日中常會延期

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職