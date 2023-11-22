期待藍白合作 侯友宜副手還沒定

「藍白合」卡關，國民黨 總統參選人侯友宜 競選總部原定23日成立，但日前已延後；對於何時成立、副手人選，侯友宜說，競選總部會按照期程成立，他說，現在只掛上總統參選人、還沒有掛上副總統參選人，副手現在都沒有做最後決定，「人選我都沒有設定是誰，最主要還是期待大家一起合作」。

國民黨多名立委提到，現在許多基層都認為，藍白合最後如果沒能成功，黨內最強副手人選就是高雄市前市長韓國瑜 ；國民黨立委賴士葆表示，韓國瑜有戰鬥力，金句連連，能帶動造勢場氛圍，最重要的是能彌補國民黨總統參選人侯友宜在深藍選票上的不足之處。

侯友宜的副手人選，韓國瑜、智庫執行長柯志恩呼聲高，但據了解，兩人在不分區立委提名名單上分居第一、第二名，所以沒有意願。

據了解，韓國瑜確實曾被徵詢當副手，但韓早已明確婉謝，只願當「啦啦隊」。

至於形象清新、有戰力的柯志恩，外界有人拱「男柯P破局，換女柯P上陣」，力薦柯志恩是適合人選，但柯志恩已經多次表明自己最適合扮演不分區立委的角色，她日前還打趣引用前副總統呂秀蓮當年名言說，她不會去當「深宮怨婦」，她會扮演好不分區立委角色。