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民眾黨不分區立委 黃國昌黃珊珊排前二 陸配李貞秀入列

台灣新聞組／台北22日電
民眾黨中央委員會通過不分區立委名單，黃國昌(圖)、黃珊珊列前二。(記者戴永華／攝影)
民眾黨中央委員會通過不分區立委名單，黃國昌(圖)、黃珊珊列前二。(記者戴永華／攝影)

民眾黨中央委員會昨天通過不分區立委提名名單，共擬提名34人；民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌各列女生組、男生組第一名。民眾黨原本擬提名陸配徐春鶯，因雙重國籍等爭議，徐日前婉拒不分區提名，民眾黨另外提名陸配李貞秀。

本報系聯合報報導，民眾黨今天下午將舉行記者會，由柯文哲公布不分區立委提名名單。據指出，名單前8名依序是黃珊珊、黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷。

據指出，9到16名依序是曼都集團董事長賴淑芬、資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、東吳大學政治系教授劉書彬、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前台聯立委許忠信。但名單排序，中央委員會授權柯文哲最後定奪。

黃國昌昨受訪表示，柯文哲曾和他提過，但目前尚未接獲知會；如果把他列入，對「極大化」民眾黨的政黨票有幫助，他很樂意。

傳出民眾黨有意聯合其他小黨搶攻立法院長，柯文哲昨一臉疑惑反問：「我們有辦法搶立法院長？我們又不是第一大黨，數學怎麼算也不會算出這種結果。」

據台北中國時報報導，民眾黨不分區估計可拿下8席以上，由於民眾黨將採2年輪替制，若以2年任期為原則，安全名單可排到16名。

報導說，黨內有人質疑，整份名單由黃珊珊主導，而且黃珊珊安插的人馬太多。有部分中央委員昨日在會議中表達不同意見，不過經過一小時的會議，最終投票表決，結果以贊成七票、反對四票拍板名單，且有但書，授權柯文哲有最終調整的權力。

反對委員認為，除媒體披露的名單，當天開會當下才第一次看到完整不分區名單，要怎麼在那當下查好每個人背景？對政黨票是否有幫助都不確定，要如何進行討論？會議僅1個小時，且是視訊開會，過程中沒有討論充分，後面突然就說要表決，實在太倉促。

據報導，黨內人士抱怨，不分區名單要加分不容易，但要被扣分輕而易舉，事實上「沒有加分就等於扣分了」，質疑柯文哲在政策理念上高喊要推內閣制，要相信制度，不要相信個人，「那黨內呢？很抱歉，真的沒有看到。」

民眾黨中央委員會通過不分區立委名單，黃國昌、黃珊珊(左)列前二。(本報資料照片)
民眾黨中央委員會通過不分區立委名單，黃國昌、黃珊珊(左)列前二。(本報資料照片)

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