我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

時代雜誌專訪 賴清德：不會認同「統一的幻想」

記者丘采薇／台北即時報導
「時代」雜誌刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫。(取材自時代雜誌網站)
「時代」雜誌刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫。(取材自時代雜誌網站)

「時代」雜誌刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫，以「台灣總統領先者面臨對中關係的平衡（Taiwan's Presidential Frontrunner Faces a Balancing Act With China）」為標題，敘述賴清德一路從礦工家庭長大的背景，直到未來若擔任總統對維護印太區域和平、提升國際經貿連結，致力捍衛國家主權的決心。

在兩岸議題，賴清德在專訪表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同統一的幻想（fiction of reunification）。台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員，以強化台灣的整體安全，晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責任。

時代雜誌報導稱，賴清德是參與同志遊行的台灣最高層級政府官員。賴清德說，支持同婚議題，是非常自然的選擇，因為他堅信自由、民主與人權價值。

報導提到兩岸社會差異，相對台灣對進步價值的擁抱，以及對民主政治的堅持，北京連卸任總理李克強去世後，情感過於豐沛的悼念內容都刪除，以避免造成社會動盪。

報導認為兩岸兩個社會差異日益增加，身為礦工之子的賴清德，將不畏懼各項挑戰，義無反顧地付出努力，以持續確保台灣民主自由的生活方式。

民進黨表示，為呈現完整報導內容，時代雜誌10月別派遣亞洲特派記者Charlie Campbell及攝影團隊赴台採訪，跟隨賴清德與青年、國際外賓、新創業者、同志家庭及人權組織代表會面，參與在新北市萬里的造勢活動。時代雜誌以賴清德具有醫生在床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默，舒緩情緒，形容賴清德的性格及處事方式。

報導引述賴清德說法，賴清德兒時候遇過颱風將住家屋頂吹掉，貧困的生活環境，是父親留給他最大的資產，讓他更努力，更積極從事各項工作，賦予他堅定突破困境的決心。賴清德秉持此這種工作態度，曾前往哈佛大學求學，在台南市擔任醫師，現在成為明年總統選舉中的領先者。

賴清德 民進黨 同志

上一則

中斷近4年 春秋航空明年1月恢復上海-高雄航線

延伸閱讀

學者看賴蕭配：加分有限 台美關係不宜過度樂觀

學者看賴蕭配：加分有限 台美關係不宜過度樂觀
「賴蕭配」搶頭香登記 藍白還在亂：協調到最後一刻

「賴蕭配」搶頭香登記 藍白還在亂：協調到最後一刻
賴清德去年邀任副手 蕭美琴長考後答應 自比戰貓拚下去

賴清德去年邀任副手 蕭美琴長考後答應 自比戰貓拚下去
賴清德蕭美琴相識30年 副手從頭到尾鎖定她

賴清德蕭美琴相識30年 副手從頭到尾鎖定她

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
心中山線形公園冬季燈飾提供熱鬧節慶氛圍，是最好拍的網美朝聖地。（圖：北市觀光傳播局提供）

2024全球最佳城市 台北排名躍進 中山區名列全球最酷

2023-11-18 01:14
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮