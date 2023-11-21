時代雜誌專訪 賴清德：不會認同「統一的幻想」

「時代」雜誌刊登民進黨總統參選人賴清德的人物特寫。(取材自時代雜誌網站)

「時代」雜誌刊登民進黨 總統參選人賴清德 的人物特寫，以「台灣總統領先者面臨對中關係的平衡（Taiwan's Presidential Frontrunner Faces a Balancing Act With China）」為標題，敘述賴清德一路從礦工家庭長大的背景，直到未來若擔任總統對維護印太區域和平、提升國際經貿連結，致力捍衛國家主權的決心。

在兩岸議題，賴清德在專訪表示，相對國民黨，民進黨將維護台灣主權，不會認同統一的幻想（fiction of reunification）。台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員，以強化台灣的整體安全，晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責任。

時代雜誌報導稱，賴清德是參與同志 遊行的台灣最高層級政府官員。賴清德說，支持同婚議題，是非常自然的選擇，因為他堅信自由、民主與人權價值。

報導提到兩岸社會差異，相對台灣對進步價值的擁抱，以及對民主政治的堅持，北京連卸任總理李克強去世後，情感過於豐沛的悼念內容都刪除，以避免造成社會動盪。

報導認為兩岸兩個社會差異日益增加，身為礦工之子的賴清德，將不畏懼各項挑戰，義無反顧地付出努力，以持續確保台灣民主自由的生活方式。

民進黨表示，為呈現完整報導內容，時代雜誌10月別派遣亞洲特派記者Charlie Campbell及攝影團隊赴台採訪，跟隨賴清德與青年、國際外賓、新創業者、同志家庭及人權組織代表會面，參與在新北市萬里的造勢活動。時代雜誌以賴清德具有醫生在床邊的態度，仔細傾聽，用柔和的眼神和令人放鬆的幽默，舒緩情緒，形容賴清德的性格及處事方式。

報導引述賴清德說法，賴清德兒時候遇過颱風將住家屋頂吹掉，貧困的生活環境，是父親留給他最大的資產，讓他更努力，更積極從事各項工作，賦予他堅定突破困境的決心。賴清德秉持此這種工作態度，曾前往哈佛大學求學，在台南市擔任醫師，現在成為明年總統選舉中的領先者。