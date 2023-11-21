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不分區名單 藍酸派系妥協 綠嗆老朱賣瓜

台灣新聞組／台北21日電
國民黨主席朱立倫（右二）公布立委不分區名單。(記者余承翰／攝影)
國民黨主席朱立倫（右二）公布立委不分區名單。(記者余承翰／攝影)

藍綠不分區立委提名名單出爐後，雙方交火不斷。國民黨大酸，綠營名單「臭酸、酬庸、派系妥協」，兩黨比一比，高下立判。民進黨則反嗆，藍營不分區名單充斥黑金、官二代、腐二代及地方牛鬼蛇神，是聯手復辟黑金、靠爸靠媽當立委。

國民黨文傳會主委林寬裕昨指出，民進黨靠著抹黑、奉行黨意，不分青紅皂白在網絡上興風作浪進入名單；國民黨展現清新專業，他形容國民黨不分區名單是「新鮮、現採的有機蔬菜」，民進黨名單則是「被重金屬汙染，還有各種添加物的過期泡菜」。

林寬裕表示，相對於民進黨不分區名單，從第四到第11名，洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵等皆為現任立委，國民黨名單著重世代交替，希望國家有機會要交給年輕梯隊接班。

民進黨立委王定宇批評，國民黨主席朱立倫誇獎自家不分區名單「是史上最完美」，真的是「老朱賣瓜、自賣自誇」，名單中一大堆人的兒子、女兒都是家族政治、地方派系的政二代；還有紅色促統力量進駐，對台灣的利益而言，反而是走回頭的不分區名單。

民進黨發言人張志豪說，國民黨不分區名單盡是牛鬼蛇神，不分區立委儼然淪為國民黨「利益交換的籌碼」。民進黨立委吳思瑤說，國民黨繼提名侯友宜擔任總統參選人拉低水平後，又端出一個以韓國瑜為首的不分區名單，再次顯現國民黨的水準。

另外，親民黨預計登記十席參加不分區立委選戰，外界關注黨主席宋楚瑜是否參選。親民黨發言人胡文琦昨天表示，政經情勢混亂，黨內人士希望宋楚瑜能夠參戰，作為監督政府的力量，不過目前尚未定案，仍在討論中，預計這一兩天就會有答案。

國民黨 民進黨 侯友宜

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