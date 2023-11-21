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最後30秒決定 在柯文哲一念之間

記者 侯俐安
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者胡經周／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者胡經周／攝影)

國民黨、民眾黨在「藍白合」卡關後，核心幕僚重啟協商，看似再開一扇窗，卻恐再度急轉直下。隨著總統大選登記截止只剩倒數三天，兩黨總統參選人已傳各自尋求副手，「柯賴配」與「侯韓配」浮上檯面。柯文哲喊出「會繼續用民眾黨總統候選人身分拚戰到底」後，已經孤注一擲；但為求藍白能合，國民黨還在做最後努力。

藍白兩黨歷經「統計誤差」爭辯，柯文哲網路聲量竄升，卻也因六點聲明中，白紙黑字寫著「統計誤差」，藍營支持者認為柯陣營「詭辯」而憤怒；雙方支持者情緒激化，各自對「侯柯配」與「柯侯配」的堅持也更加堅定，也使破局氛圍漸增。

藍白因民調解讀卡關以來，柯營動作不斷，除了柯接連會見鴻海創辦人郭台銘，主戰派擬定破局戰術，對外強調縱然有六成選民希望政黨輪替，但中間選民更期待非藍非綠，加深「侯柯配不會贏」及柯文哲委屈形象。

據了解，柯營原本表定今天(21日)領表、明天登記，但根據柯行程，今天擬公布不分區立委提名名單，不過昨晚甚囂塵上的消息是「柯賴配」已談妥、今天將宣布。

藍營方面，據了解，國民黨前天雖已公布不分區立委名單，高雄市前市長韓國瑜列第一名，但昨仍有多名黨內高層推進「侯韓配」；侯友宜登記參選、競總成立時間，則採彈性，箭在弦上，但等柯到最後一刻。

談判總在迷霧中進行，也易在迷霧中掉入陷阱。談判過程虛張聲勢、裝模作樣，提出極端要求，試圖討價還價是必然。但無論是過分堅守立場造成破局、釋出資訊卻弄巧成拙，都可能使談判走上破裂。

藍白雙方至今未撕破臉，對內都強調盡可能減少刺激對方言論，因為彼此目標一致，都是政黨輪替、下架民進黨，並深知最後若仍落入三腳督，不僅白忙一場，政黨票也會流失。如今已至最後關頭，「最後30秒」會做出什麼決定，繫於柯文哲一念之間。

柯文哲 國民黨 民調

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