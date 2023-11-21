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藍白合將攤牌 柯辦：目前沒有「侯柯配」選項

台灣新聞組／台北21日電
國民黨總統參選人侯友宜。(記者劉學聖／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜。(記者劉學聖／攝影)

2024總統暨立委大選昨起受理參選人登記，但藍白合仍然卡關；國民黨內對於合或戰各有主張；黨內人士坦言，兩方的壓力都已到最高點，就看民眾黨總統參選人柯文哲的一念之間。國民黨立委林德福也對民眾黨鷹派喊話，不要為了自身利益或想法，對柯文哲施壓、成為歷史罪人。

柯文哲日前喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，被解讀柯堅持「選正的」，已無「侯柯配」，柯陣營也規畫今天下午公布不分區名單。

柯競辦發言人戴于文昨天表示，柯侯間還是可以談；但柯文哲競選辦公室主任周榆修昨晚說，柯侯配看起來比較好贏，經過他們跟柯文哲的確認，目前沒有「侯柯配」的選項。

國民黨人士則表示，國民黨立場不變，也理解柯文哲有需要對支持者交代的考量，黨主席朱立倫也重申，協商大門一直都敞開，他們會繼續釋放善意等待民眾黨回應；然而，如果主戰派依舊要為了自身利益不顧大局，火車對撞的結果，應該要想清楚。國民黨人士說，黨內對於合或戰的氣氛都已到最高點，萬一真的破局，大家也都會有所準備，國民黨將先靜待民眾黨提出不分區立委名單，隨時應對。

李德維表示，國民黨在歷史上從未有過距離投票日僅剩53天，正副總統候選人卻還沒有定案的狀況；為了藍白合，國民黨已經付出很大的代價，大家當然都希望能整合成功，但是萬一不幸破局，也要做好準備。

國民黨總統參選人侯友宜昨上午回嘉義朴子，參加配天宮12年一科的「海表聖會」巡安賜福遶境。祈福後趕回競選總部馬拉松開會，今天上午將公布打詐政見。侯友宜表示，不論最後的結果怎麼樣，自己都會尊重柯文哲主席的決定，一定會團結在一起，堅定自己該走的路，在最後贏得勝選。

據了解，若藍白確定不合，依雙方表定計畫，民眾黨總統參選人柯文哲擬於明天上午登記參選；國民黨將在明天中常會提名副總統人選，總統參選人侯友宜後天登記參選，但雙方計畫都可能因為藍白協商進度變動。

民眾黨總統參選人柯文哲。(記者葉信菉／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者葉信菉／攝影)

國民黨 柯文哲 侯友宜

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