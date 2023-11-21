柯文哲：藍白協商期限還有一天半 繼續努力

民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席桃園市多元族群後援會成立誓師大會，新住民送上薑黃飯，並預祝高票當選。(記者葉信菉／攝影)

藍白合陷僵局，民眾黨總統參選人柯文哲 昨晚被問到藍白協商是否瀕臨破局？柯說，反正就是努力到最後一秒；他主張，如果要整合，還是要整合出最強的勝選團隊去比賽，「為什麼要選一個比較難選的？幾乎是所有數據看起來，我們還是要尊重數據。」

對於國民黨 主席朱立倫說，明天是藍白合最後期限，柯說正確講法還有一天半，就深呼吸、放輕鬆，繼續努力。是否明天登記參選？今早開會才知道，目前沒這計畫。

而國民黨總統參選人侯友宜位在新北市板橋區的全國競選總部已經完工，原定23日開幕啟用，但侯辦發言人黃子哲表示，藍白合（和啟用）當然有連帶關係，啟用日期還未確定。

周榆修昨晚上政論節目表示，中午有跟國民黨副秘書長江俊霆見面，雙方共同感覺就是要努力，但總有些東西無法跨越，藍白陣營還是很擔心立委選情，兩人有交換意見，但各自的底線都很清楚，雙方會彼此尊重。

媒體昨也問柯文哲前晚與郭台銘 會面一個半小時，昨天中午是否再與郭見面會談？柯未否認兩人再見面，僅表示雙方沒討論不分區，郭是在講國家政策，「我聽一聽覺得他的智庫很不錯，特別在財經方面是專家。」至於是否有可能「柯郭合」，柯說，「郭台銘的level已經超越這個。」

柯文哲昨天下午到開南大學演講也提到藍白合，他說，最近談藍白合最大問題就是兩黨DNA不同，他腦袋很死，想照規則來，但國民黨就想要大家坐下來「用喬的」；柯還說，最近被郭台銘嘲笑，比賽規則都不清楚怎麼敢參加比賽？他也嘲笑郭，國民黨初選沒寫比賽規則，怎麼還參加？犯第二次錯誤，難怪被做掉。