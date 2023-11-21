不等「藍白合」？藍中常會明提副總統人選

國民黨總統參選人侯友宜（右）參加嘉義縣朴子配天宮12年一度的「海表聖會」徒步巡香賜福安境活動。(記者劉學聖／攝影)

國民黨 主席朱立倫設定明天國民黨中常會為「藍白合」最後期限，國民黨昨天傳出中常會議程草案的開會通知單，會議內容寫到「組織發展委員會報告：中華民國第16任總統副總統選舉，本黨提名副總統參選人案。俟奉核後提。」由於民眾黨方面已排除「侯柯配」選項，該中常會議程也被解讀為國民黨中央已不等藍白合。

至於外傳民眾黨今天將宣布總統參選人柯文哲 與鴻海創辦人郭台銘副手搭檔賴佩霞組成「柯賴配」參選，柯文哲競選辦公室昨晚表示，「目前沒有相關規畫」。據了解，昨天多名國民黨高層也積極推動侯韓（韓國瑜）配。侯友宜 競辦發言人黃子哲表示，「有確認會向外界說明。」

國民黨人士指出，為了讓中常委預先知悉中常會議程，一般會在周一黨務工作會議後預先發出開會通知，若是藍白協商有進度，也可能臨時變更議程或是開會時間。據了解，國民黨仍將保持最大協商誠意，但也會做好最壞準備。

另據了解，侯友宜競選總部原定23日成立並舉辦開箱活動，已確定取消，尚未訂定舉辦日期；藍營暫定侯友宜23日登記，但仍會為藍白合保留彈性；是否合作，尊重柯文哲，但同時積極準備參選。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文昨受訪時表示，民眾黨持續釋出善意，整合所有在野可以整合的力量，但是不會特別設下期限，更不會放任發言人在外面隨便罵人，這些都無助於雙方合作跟善意堆疊。

2024年總統與立委選舉昨天開始登記，包括國民黨、民進黨與時代力量都已經公布不分區立委名單，民眾黨的提名時程卻一再延宕，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡前天說，兩天內就會公布民眾黨不分區名單，如今仍未見相關提名進程。

據了解，民眾黨今天上午即將舉行選決會，不分區名單會趨向明朗，至於確切的公布方式與時間，目前還沒有相關安排。