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不等「藍白合」？藍中常會明提副總統人選

台灣新聞組／台北21日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）參加嘉義縣朴子配天宮12年一度的「海表聖會」徒步巡香賜福安境活動。(記者劉學聖／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜（右）參加嘉義縣朴子配天宮12年一度的「海表聖會」徒步巡香賜福安境活動。(記者劉學聖／攝影)

國民黨主席朱立倫設定明天國民黨中常會為「藍白合」最後期限，國民黨昨天傳出中常會議程草案的開會通知單，會議內容寫到「組織發展委員會報告：中華民國第16任總統副總統選舉，本黨提名副總統參選人案。俟奉核後提。」由於民眾黨方面已排除「侯柯配」選項，該中常會議程也被解讀為國民黨中央已不等藍白合。

至於外傳民眾黨今天將宣布總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘副手搭檔賴佩霞組成「柯賴配」參選，柯文哲競選辦公室昨晚表示，「目前沒有相關規畫」。據了解，昨天多名國民黨高層也積極推動侯韓（韓國瑜）配。侯友宜競辦發言人黃子哲表示，「有確認會向外界說明。」

國民黨人士指出，為了讓中常委預先知悉中常會議程，一般會在周一黨務工作會議後預先發出開會通知，若是藍白協商有進度，也可能臨時變更議程或是開會時間。據了解，國民黨仍將保持最大協商誠意，但也會做好最壞準備。

另據了解，侯友宜競選總部原定23日成立並舉辦開箱活動，已確定取消，尚未訂定舉辦日期；藍營暫定侯友宜23日登記，但仍會為藍白合保留彈性；是否合作，尊重柯文哲，但同時積極準備參選。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文昨受訪時表示，民眾黨持續釋出善意，整合所有在野可以整合的力量，但是不會特別設下期限，更不會放任發言人在外面隨便罵人，這些都無助於雙方合作跟善意堆疊。

2024年總統與立委選舉昨天開始登記，包括國民黨、民進黨與時代力量都已經公布不分區立委名單，民眾黨的提名時程卻一再延宕，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡前天說，兩天內就會公布民眾黨不分區名單，如今仍未見相關提名進程。

據了解，民眾黨今天上午即將舉行選決會，不分區名單會趨向明朗，至於確切的公布方式與時間，目前還沒有相關安排。

國民黨 柯文哲 侯友宜

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