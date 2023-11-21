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學者看賴蕭配：加分有限 台美關係不宜過度樂觀

台灣新聞組／台北21日電
有學者認為，蕭美琴（右）對賴清德加分有限，台美關係不宜過度樂觀。(記者胡經周／攝影)
有學者認為，蕭美琴（右）對賴清德加分有限，台美關係不宜過度樂觀。(記者胡經周／攝影)

駐美代表蕭美琴昨天下午成為民進黨總統參選人賴清德副手搭檔，她昨天上午先至外交部述職，同時向外交部長吳釗燮請辭。朝野指出，蕭美琴對賴清德有互補、加分的效果；不過，有學者認為，蕭對賴加分有限，台美關係不宜過度樂觀。

台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬表示，在美國儘管有兩黨惡鬥的情況，但無論是民主黨，還是共和黨，對蕭美琴都抱有相當高的評價，她不但能遊走於兩黨之間，眼下對拜登政府的溝通也非常順暢，是中華民國對美關係的專家。

國民黨立委李德維說，賴會選擇蕭美琴，主因就是賴的台獨色彩過於嚴重，美國無法放心，民進黨希望藉由邀請蕭擔任副手，解除美方疑慮。

不過，政大國際事務學院副院長盧業中說，蕭美琴雖然能為賴清德加分，但加分的程度可能有限，畢竟美方也了解到每個人有不同的角色，就算蕭美琴當上副總統，外交、國防的權限仍掌握在總統手上，相信未來美國還是會以整個政府來評估台灣的兩岸、對美政策，而不只是看蕭美琴。

選情方面，民進黨立委羅致政說，蕭美琴的形象相對國際，且比較活潑，是個質感非常好的外交官，對於吸引年輕選票，應該會有加分作用，包括在國際觀、國際視野跟語文能力等方面，相信是年輕選民喜歡的副總統參選人。他表示，蕭美琴是賴清德和蔡英文總統之外的「第三隻母雞」，除了輔選會加分，且蕭是美國信任的溝通管道，未來在雙方的對話溝通，應該有很大幫助。

賴清德 民進黨 中華民國

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