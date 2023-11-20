觀察站／藍白鬥而不破 3跡象保留合作機會

國民黨總統參選人侯友宜（中）與新北市三重區立委參選人蔡明堂（左二）舉行聯合競總成立大會。（記者林伯東／攝影）

總統大選20日開始受理參選人登記，民眾黨總統參選人柯文哲 19日在新北板橋誓師大會中，一句「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，引來外界解讀「藍白合破局」。不過，藍白合談判以來，柯文哲頻使出兩手策略；從三個跡象顯示，雙方迄今鬥而不破，正副總統仍存合作空間。

藍白合談判反反覆覆，國民黨 三度延後公布不分區名單，直到19日才正式公布。藍營擺出陣式，但對柯營來說，19日誓師大會早就已經排定，若民眾黨確定藍白破局，這場造勢場合湧入超過四、五千人，在此大場面中公布副手與不分區再合適不過。但柯選擇先保留，為雙方預留空間。

其次，一周以來，柯營支持者情緒如三溫暖，尤其面對15日藍白二會中，柯點頭簽訂共識後，柯辦發言人陳智菡、柯家人聲淚俱下，主戰派重拾軍旗後若不凝聚群情激憤的支持者，將有潰散可能。19日柯喊出「拚戰到底」，不無安撫軍心之意。但同時，陳智菡僅回應「讓媒體自行解讀」。是否還要談？保留曖昧空間。

據了解，直到19日上午，兩陣營核心幕僚都還有溝通，盼能等兩軍主帥「心情好一點」再談。此外，柯文哲18日晚、19日下午也分別表示「保留雙方政黨協商空間」、「期望在野可整合出最強候選人」，都顯示雙方仍然保留「最後一絲談判機會」。