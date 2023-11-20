新聞評論／藍白不合 就是為獨裁民進黨助勢

藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

為了民調誤差範圍認知的差異，藍白合卡關，在總統大選登記前更是壓力倍增。民眾黨不願為學者共識背書，立馬在藍白支持者中引發強烈反彈情緒，不乏惡言相向。綠營則是喜出望外，蔡英文總統立馬攻擊這是「藍白分」，民進黨 總統參選人賴清德更當場大笑：「有公布沒結果，哈哈哈！」

總統大選還沒正式起跑，如果在登記時就已是「三家分晉」而藍白必敗的格局，就等於剝奪了選民改變的機會，讓政局繼續沉淪，這不光是拉下國民黨的問題，民眾黨也將付出難以評估的代價，對未來發展更不利，因此柯文哲 不願輕言破局。在「可能勝」與「必然敗」的選擇之間，高智商的柯文哲，不會不知道應該怎麼下這棋局。

現實的處境是，民眾黨連要上電視廣告都被封殺；因為藍白合議題發酵，以及曾考慮將陸配徐春鶯納入不分區，柯文哲和民眾黨遭受到全面攻擊抺紅。柯文哲很清楚類似的攻擊不只會在選舉中出現，也會在選後遭到追殺清算。如果在野不整合，民眾黨甘願面對「人為刀俎，我為魚肉」的命運嗎？套用柯文哲的話，要讓台灣繼續被「肅殺對立」的民進黨統治嗎？要讓人民為台海緊張情勢擔心受怕撐多久？

在野陣營沒政策助選、沒預算奧援，不僅要對抗黨政軍一把抓的民進黨，還要受到以「抓匪諜」、「反假訊息」、「反賄選」為名的司法圍堵。尤其綠媒環伺，對民選獨裁助威助勢，對民主自由打壓破壞。在野陣營若不能合力扭轉這樣惡劣的政治環境，就是失職，這豈是高呼改變台灣政治文化的柯文哲想見到的？