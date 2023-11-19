賴清德宣布蕭美琴為競選搭擋「相信是最好的決定」

民進黨總統參選人賴清德宣布副手搭擋為駐美代表蕭美琴。（取材自賴清德臉書）

民進黨總統參選人賴清德 今天(20日)下午宣布副手為駐美代表蕭美琴，他在臉書放上一張與蕭美琴在美國華盛頓的合照，他表示，邀請蕭美琴成為參選總統大選的競選搭檔，相信這是眾所期待的決定，也是最好的決定。

賴清德說，這幾天台北清晨的氣溫，讓他想起三年前，2020年他與蔡英文 總統剛剛贏得大選後的2月，出訪美國在華盛頓特區的天氣。雖然氣溫有些冷冽，但那片萬里無雲的天空，在太陽的照耀下，讓人充滿著希望。

賴清德表示，他與出訪同行的夥伴參觀林肯紀念堂，這個象徵美國追求民主、自由與人權價值的殿堂，更是諾貝爾和平獎得主馬丁路德牧師，發表著名演說「我有一個夢」的所在地。在那時，他也與同行的夥伴蕭美琴一同在紀念館前合影，留下了這張照片。

賴清德說，那時的我們，可能都沒想到，正開始蔓延的COVID-19疫情 ，即將影響接下來世界各國的每一個人，更造成了後續台灣與其他國家的互動關係變化。蕭美琴也在我們出訪回國的幾個月後，正式出任駐美代表，隨即投入台美關係的外交工作，在疫情間，促成了台美之間互相支援防疫物資，如此善的循環。

賴清德表示，蕭美琴這幾年在美國的外交表現，不用他贅述，早已是為國人與國際友人稱讚，成就了台美關係在這幾年內，空前的緊密互動，蕭美琴絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是國家不可多得的外交人才。

賴清德說，他要在此預告，下午正式向國人宣布，邀請蕭美琴成為他參選總統大選的競選搭檔，這是眾所期待的決定，也是最好的決定。這段時間以來，我們看到藍白合造成的紛擾，沒有互信基礎的合作，即便最後真的成為一個競選組合，那也將是貌合神離，分贓權力的組合。任何不具相同理念與共同價值的合作，最後都將造成更大的紛亂，不是國家之福。

賴清德指出，他所率領的團隊，絕對是一個準備完全，經得起考驗的團隊，在蔡英文總統八年的執政基礎下，他有信心與蕭美琴一起，在這最後的50幾天，凝聚國人共識，團結所有一切的力量，贏得選舉，讓台灣繼續在穩健向前的道路上，持續壯大。請堅定支持我們，與我們一起，一起迎向最後的勝利。