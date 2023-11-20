藍白分合2轉折點 游盈隆：賴蕭配最後階段將有嚴厲考驗

藍白合瀕臨破局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（右）和民眾黨總統參選人柯文哲（左）。（本報資料照片）

藍白合瀕臨破局，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，該怎麼形容過去這5天台灣藍白勢力合而又分的一連串突發事件？他覺得像是一列滿載乘客的火車，因轉轍器異常，本來應該直行，卻短暫衝進岔道，有不少乘客驚聲尖叫、痛哭失聲（白營），也有不少乘客歡聲雷動、滿心期待（藍營），最後又回到正軌的過程。

游盈隆在臉書發表「藍白分合的兩個歷史轉折點」一文，他表示，在短短3天中，出現兩次堪稱重大的歷史轉折點，一是11月15日宣布藍白合，另一個是11月18日藍白合觸礁，進而破局，分道揚鑣。過程扣人心弦，富有強烈戲劇性。

11月15日中午，前總統馬英九、國民黨 主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲 ，共同宣布藍白合成局，兩黨恊商共識出爐，共推一組總統與副總統候選人，不是柯侯配，就是侯柯配。

游盈隆說，消息一出，立刻撼動全台，宛如七級強震，暗喻台灣政治地表景觀將出現重大變化，嚴重衝擊2024總統與立委選情。

他表示，但11月18日早上，馬辦宣布藍白合因民調 爭議，未能達成共識，雙方交互指責，形同破裂。11月19日下午，柯文哲在黨內大型造勢會場上宣布，將以民眾黨總統候選人身份參選到底。事情發展至此，藍白合無異宣告破局，已無轉圜空間。

今天開始一連五天，中選會將受理總統、副總統登記作業。游盈隆說，藍白合最後操作空間也將受擠壓。局終人散，各奔前程，成為最可能的結果。這樣的結局，對大量白營支持者而言，是一種解脫；對大量藍營支持者則是無言、沮喪或憤怒。

游盈隆表示，綠營這次基本上袖手旁觀，「站高山，看馬相踢」，但過程中應該輕鬆不起來。這從藍白公布的6份民調中可合理推論，因為不論是「柯侯配」或「侯柯配」都領先「賴蕭配」4.5到13.79個百分點不等。這現象表示，賴蕭配和民進黨政府在未來選戰最後階段將接受嚴厲考驗，甚至能不能驚險過關，都在未定之天。