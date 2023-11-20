我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

侯、柯本命區vs.賴故鄉 北台灣壟罩藍白僵局「颱風眼」

記者楊正海、林麗玉、張曼蘋、陳俊智、游明煌、王慧瑛、李承穎／台北20日電
2024大選，藍白合不合影響選情。鴻海創辦人郭台銘（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）、民眾黨總統參選人柯文哲（左三）、民進黨總統參選人賴清德（右一）日前罕見同台。（本報資料照片）
2024大選，藍白合不合影響選情。鴻海創辦人郭台銘（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）、民眾黨總統參選人柯文哲（左三）、民進黨總統參選人賴清德（右一）日前罕見同台。（本報資料照片）

2024年總統、立委大選本周開始登記參選，選戰交鋒白熱化，本報系聯合報將從今天起一連5天刊登「決戰2024」系列報導，分區剖析總統、立委最新戰況。

2024總統、立委選戰今起登記，北台灣壟罩在藍白僵局的「颱風眼」，表面無風無雨，實則暗潮洶湧。藍白合固然有助選情，但藍營基層也做好「防颱準備」，就算不合，也要從國民黨總統參選人侯友宜本命區新北市出發，在北北基桃大贏100萬票；綠營表示，無論藍白合不合，民進黨總統參選人賴清德仍要衝出北台灣，否則過不了支持度4成天花板。

11月天，北台灣藍天白雲，但空氣中帶著一絲冷冽，一如藍白合樂觀氣氛卻瀕臨破局。北台灣是藍營票倉，北北基桃4市長去年全由藍營包下，但民眾黨總統參選人柯文哲在北市執政8年，也是柯本命區，藍白合不合影響大，民進黨總統參選人賴清德出身新北萬里，具有地緣關係，選情充滿變數。

最近1周，當藍白合露曙光，馬上就有藍營小雞掛上侯、柯同框看板，還有藍白小雞聯合掃街，當談判一生變，小雞表情「都綠了」。

面對藍白僵局，侯友宜新北競總總幹事李乾龍提出「颱風理論」，無論從哪邊登陸都要有「防颱措施」，他估算，新北若藍白合會贏45萬、藍白不合最少贏30萬票，「北北基桃贏個100萬票，侯友宜就穩了」。桃園市長張善政說，政黨輪替是民眾最大共識，在野應該思考如何讓人民的期待成真，合作才有一搏的機會。

柯文哲日前嗆聲「把恁爸當肖仔」，惹怒不少藍營基層。一名藍營副市長念出選民傳的簡訊，「如果真的變成柯侯配，就要馬上退黨。」國民黨北市黨部主委黃呂錦茹證實，藍軍基層怒火快按捺不住，揚言不惜一戰。

「藍白不合將發生棄保。」國民黨北市議長戴錫欽斷言，侯友宜要被棄不容易，藍營提名69席立委參選人，縣市長也會動員挺侯，這都是底氣，柯要怎麼贏？

綠營在北台灣嚴陣以待，賴清德是萬里子弟，綠營小雞看板還打著「萬金出總統」看板，新北與台南的競選總部成立也是同一天，訴求「雙本命區」。

賴清德新北競總執行總幹事陳世榮表示，民進黨不隨藍白起舞，目標就是拿過半選票。民進黨桃園立委黃世杰說，桃園雖然現在是藍營執政，但人民會記得行政院副院長鄭文燦過去執政成績，「不論對手有幾組，我們都會按照自己的步調」。

不過，藍白合不合也產生「擾敵」效果。民進黨操盤手說，「不知主要敵人是誰」成目前挑戰，尤其北台灣非賴清德優勢選區，讓民調一直卡關4成。

賴清德 民進黨 侯友宜

上一則

護病比標準明年上路 地區醫院談不攏待協商

下一則

藍白分合2轉折點 游盈隆：賴蕭配最後階段將有嚴厲考驗

延伸閱讀

上海台辦：賴清德上台將有利於大陸「加快統一」

上海台辦：賴清德上台將有利於大陸「加快統一」
柯文哲深夜會面郭台銘 藍白合破局？侯友宜：尊重柯決定

柯文哲深夜會面郭台銘 藍白合破局？侯友宜：尊重柯決定
侯友宜：不管柯文哲怎麼決定 政黨輪替勢在必行

侯友宜：不管柯文哲怎麼決定 政黨輪替勢在必行
侯友宜提醒柯文哲：政治不能凌駕科學 期待藍白再協商

侯友宜提醒柯文哲：政治不能凌駕科學 期待藍白再協商

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

2023-11-17 20:01

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？