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黑白集／大巨蛋卡8年 柯文哲還要卡藍白合？

黑白集
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者張裕珍／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲。(記者張裕珍／攝影)

柯文哲民調卡藍白合這天，正好是大巨蛋開大門的日子，旅美好手陳聖平在場上轟出球場首支全壘打。不知道柯文哲有沒有心情看一眼這座棒球場，這項他卡了八年的建設，曾被他形容得無比邪惡而一再藉故拖延；而今在他卸任一年後，才由蔣萬安接手完成，柯文哲沒有絲毫愧色嗎？

大巨蛋的漫長歷史，被化約為：馬簽約、郝動土、柯停工、蔣開箱的順口溜，八年停工是市民最痛。柯文哲把大巨蛋當成「五大弊案」之首痛打，因而搏得年輕人歡心，順利當選。打了多年後無以為繼，弊案成立不了，他轉念想要縮手；但此時不放他過關的，卻是中央執政的民進黨

那幾年，停工中的大巨蛋廢墟似地矗立在市中心，那一帶的繁華鬧區也隨之蕭條。若仔細回想，柯文哲當年力倡並引發狂熱追隨的i-voting和社子島開發等創意，如今又實現了什麼？

柯文哲自誇，自己動手術，習慣最後30秒才做決定；因此，對藍白合是否成局要到最後一刻才拍板。問題是，政府決策和國家建設跟手術重症不同，需要多方研究及理性溝通，豈能禁得起如此三拖五卡的折磨？

大巨蛋一卡八年，是以犧牲市民的育樂為代價。這兩年高雄的演唱會經濟崛起，台北市因缺乏像樣的場地只能相形見絀，柯文哲沒責任嗎？他卡藍白合，是誰要付出代價？

柯文哲 民調 民進黨

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