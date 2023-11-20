藍通過不分區名單 韓國瑜領軍 朱：史上最強

國民黨主席朱立倫（後右）19日公布不分區立委提名名單，獲提名的高雄市前市長韓國瑜（前）起身揮手致意。(記者余承翰／攝影)

國民黨 不分區立委提名名單昨天出爐。高雄市前市長韓國瑜 領軍位列第一；去年縣市長選舉艱困選區落敗戰將，包括高雄柯志恩、台南謝龍介、屏東蘇清泉、嘉義王育敏皆在安全名單；專業組則有區塊鏈專家葛如鈞、國家通訊傳播委員會（NCC）前委員翁曉玲及不孕症權威陳菁徽等，共34人。

國民黨主席朱立倫表示，名單提出後社會佳評如潮，都說是有史以來最強名單，代表國民黨要重返執政的決心。

國民黨預估，這次安全名單約在12席。名單出爐後，昨天下午召開中央委員會全體會議行使同意權。參與中全會投票的中央委員共計161人，經投開票後確認，34位人選全數獲得通過，其中，韓國瑜得票數最高。

不分區名單前18名，還包括新北市政府法制局長吳宗憲、前北高兩市文化局長林倩綺、前海軍司令陳永康、國民黨組發會主委許宇甄、前立委張嘉郡、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、諮商心理學會前理事長李玉嬋、新住民代表李霞，以及知名外資投行分析師楊應超。

韓國瑜近2時現身中央黨部即引起騷動，韓面帶笑容沿途拱手稱謝，與在場的中央委員及不分區被提名人握手寒暄。朱立倫隨後到場，也主動找韓國瑜握手，並對韓笑稱「由你領軍，一定全部都過關」，一旁的副主席連勝文更笑問朱立倫：「他（指韓）今天看起來有沒有像蔣經國？」

朱立倫表示，這份不分區人選涵蓋政治組、艱困選區的戰將、外交國防、醫療衛生、原民客家、文化藝術、媒體學界、科技新創、法務肅貪、青年世代、基層組織、海外僑界、農林漁牧，以及勞工等多元類別，就是要讓社會看見國民黨願無私無我、團結推動勝選。

朱立倫說，民進黨 每天分贓、和稀泥、搞派系，不顧人民支持只顧黨利益，相對國民黨是真正為台灣、為重返執政提出具多元戰力的名單，被提名人平均年齡47歲，是有史以來最年輕的名單，讓社會為之亮眼。

朱立倫說，專業組人才以培養未來能在立法院歷練後、將來成為執政團隊的成員；政治組人才則是為未來選舉做準備，特別去年在艱困選區願意打仗的，統統納入。這次提名很多的青年世代也許不在安全名單，但都是為將來接棒而努力，展現出國民黨的專業、團結與戰力。

至於現任不分區立委「全軍覆沒」未被提名，朱立倫說，他與國民黨總統參選人侯友宜有共識，為明年重返執政，現任立委、中常委和資深前輩都是競選團隊的重要成員，將來勝選後都要納入執政團隊。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，這份名單年輕，有戰力，比民進黨好上許多。