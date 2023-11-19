侯友宜：不管柯文哲怎麼決定 政黨輪替勢在必行

侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 今天下午說，會繼續用民眾黨總統候選人身分拚戰到底。國民黨 總統參選人侯友宜 晚間回應說，為了兩黨合作，他被侮辱、挖苦，從沒說過半句話，「不管柯文哲最後做什麼決定，政黨輪替勢在必行」。

藍白整合卡關，柯文哲下午在新北市板橋區舉辦「Team KP 誓師大會」，搶攻侯友宜本命區，有超過4000名支持者到場。侯友宜下午結束嘉義造勢行程後，晚間回到新北市，回防樹林區與三重區票倉出席活動，現場座無虛席，凍蒜聲連連。

侯友宜在樹林區為國民黨籍立委參選人洪佳君站台時指出，柯文哲說他要用民眾黨身分參選總統，「我們尊重他，侯友宜永遠作咱自己、走咱自己的路，為咱這塊土地上的人民向前走，走到底」。

侯友宜之後在三重區為國民黨籍立委參選人蔡明堂站台時則表示，為了政黨輪替，大家希望在野黨合作，這段時間他出來選總統，大家說非綠大整合、藍白合，他沒說半句話。

他指出，「以我個性，歹勢，從年輕戰到老，子彈都不怕，出生入死的人要怕什麼」，但為了兩黨合作，他被侮辱、挖苦，從沒說過半句話；他個人被修理沒什麼，最重要是人民與國家要顧好，要符合政黨輪替，就需要忍辱負重向前行。

侯友宜表示，有人說他怎麼變得這麼軟、是在怕什麼，「我不是怕，我希望在最後關鍵時刻，不管柯文哲最後做什麼決定，政黨輪替勢在必行」；他會尊重柯文哲最後決定，而他一定會與立委及在座鄉親一起奮鬥往前走，贏得最後勝利。

侯友宜強調，現在是中華民國命運重要時刻，也是戰爭與和平重要關鍵，他的孩子都在國內，他喝台灣水、吃台灣米長大，「我不會親中賣台、我不會變來變去，也不會逞一時之快」；他做事情向來穩健踏實，會帶領台灣、中華民國走出康莊大道，讓後代在這裡穩定安居樂業。