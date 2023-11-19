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國民黨不分區立委名單出爐 韓國瑜領軍 柯志恩、謝龍介入列

記者鄭媁／台北19日電
國民黨主席朱立倫19日在中常會公布不分區立委名單前18名人選。（記者余承翰／攝影）
國民黨主席朱立倫19日在中常會公布不分區立委名單前18名人選。（記者余承翰／攝影）

國民黨主席朱立倫今天公布國民黨不分區立委提名名單，高雄市前市長韓國瑜領軍，去年縣市長艱困選區戰將，包括高雄市柯志恩、台南市謝龍介、屏東縣蘇清泉、嘉義縣王育敏入列。朱立倫表示，這次不分區立委名單人選平均年齡47歲，國民黨用團隊戰力，相對民進黨，不但有信心更有決心，一定是最好的團隊。

不分區立委提名名單前18名，包括韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超。

葛如鈞為人工智慧（AI）及區塊鏈專家「寶博士」，翁曉玲為清大法律研究所副教授及國家通訊傳播委員會前委員，吳宗憲是新北市政府法制局局長，原民代表林倩綺是前北高兩市文化局長，陳永康是前海軍司令，許宇甄為現任國民黨組發會主委，蔡明忠是國民黨醫療委員會主委，吳亮儀為嘉義縣婦女會理事長，也是國民黨立委溫玉霞女兒，李玉嬋為前台北護理健康大學院長，新住民代表李霞是陸配，為台灣紫點點多元文化發展協會理事長。

朱立倫說，不分區立委這次提名由各界推薦，經與國民黨總統參選人侯友宜，三位副主席與秘書長詳細討論，他始終堅定立場，不但要清白乾淨，更重要是打造最強，最專業，最有戰鬥力，最多元團隊，才能為國民黨加分。

對於現任國民黨不分區立委全部沒有連任，朱立倫說，他跟侯友宜共識，為了2024年重返執政，所有現任立委都是未來選舉團隊的重要成員，所有中常委和資深前輩也是現在競選團隊重要成員，明年勝選後，都要納入執政團隊，必須把大家當作未來執政團隊。

國民黨 侯友宜 韓國瑜

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