列國民黨不分區立委第1名 韓國瑜助選被喊「院長好」

不分區立委被提名人韓國瑜今北上為小雞林金結站台輔選，批民進黨「大貪特貪、大撈特撈」，很多黨員是「黨性堅強，人性醜陋」，展現名列第一名領軍氣勢。(記者李成蔭／攝影)

不分區立委被提名人韓國瑜 今北上為小雞林金結站台輔選，批民進黨 「大貪特貪、大撈特撈」，很多黨員是「黨性堅強，人性醜陋」，展現名列第一名領軍氣勢，現場還有民眾大喊「院長好」。小雞們也直呼民眾對韓有高度期待，不過韓本人都僅低調說謝謝，不願多回應。

韓國瑜今上午赴新北三峽，出席立委參選人林金結的三峽聯合競選總部成立大會，11時左右抵達時，已有不少粉絲在下車處守候，進場時甚至幾度爆發推擠，人氣強強滾；現場不斷喊「韓國瑜加油」，也有民眾大喊「院長好」。

韓國瑜表示，如果民眾感覺到民代呼吸跟他們在一起，那才是好的民意代表，很多總統立委在投票日後就離人民越來越遠，這是錯的；民進黨30年前很多優秀立委，30年後民進黨貪汙腐敗，離人民遙遠，民眾想吃安全的飯，或者買個雞蛋都不行，「這個政府在幹什麼」？

韓國瑜指出，像在兩岸兵凶戰危，民進黨到底在幹什麼，大貪特貪、大撈特撈，所以這次要集中選票，不是不愛民進黨，但民進黨必須要下台，民進黨已經離民眾越來越遙遠，沒把人民放心中，他們把錢放心中，這不是大家要的執政黨，現在是什麼樣子？民進黨一大批黨員「黨性堅強，人性醜陋」。

另外，由於韓國瑜到場時，國民黨 已經公布不分區立委名單，其中第一名就是韓，但他到場及離場時面對媒體及民眾，都僅低調說謝謝；造勢主持人及民眾大喊韓國瑜「凍蒜」時，他臉色也略顯尷尬。

林金結強調，韓國瑜是國民黨很重要的資產，長期以來都在全台灣到處輔選，這次排第一名，也是希望藉由韓國瑜的力量集結起來，再次來發揮一加一大於二的力量，讓國民黨立法院能夠衝高票，全台灣73個立委選區都能衝高票，立法院能過半，這是國民黨的目標。

國民黨不分區立委被提名人謝龍介也說，韓國瑜在基層可以帶起很多民眾的共鳴，也很多人對韓有高度期待，韓是國民黨一個好棋，而且對基層民意跟選票有莫大幫助。