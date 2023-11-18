藍白合協商有強調是「正負」 朱立倫：柯一定記得很清楚

國民黨主席朱立倫（中）今天在中常會公布不分區立委名單，他表示，這次不分區名單人選平均47歲，國民黨用團隊戰力，相對民進黨，不但有信心更有決心，一定是最好的團隊。(記者余承翰／攝影)

民眾黨與國民黨 兩黨因民調 見解不一，整合卡關。國民黨主席朱立倫今天說，11月15日協商會議，他講每個數字時，特別強調正負，民眾黨總統參選人柯文哲 一定記得很清楚，還好柯文哲昨天說藍白必須合，大家持續協商，他隨時準備好。

朱立倫上午主持國民黨中常會，他指出，國民黨對2024年重返執政，政黨輪替，台灣更好的決心不改變，大家持續努力，從最後一哩路走到最後10公尺，現在是臨門一腳。

朱立倫說，上周三針對藍白合議題，他和柯文哲、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，簽下6點協議，會中大家明確確認，雙方共同團結努力合作的意願，針對6點議題的每一項，兩個多小時的討論非常詳盡。國民黨原提出政黨支持度，至少和民眾黨差距10%以上，但他們願意讓，只要能合作，柯文哲明確多次表達，願意在統計誤差範圍內，尊重侯柯配出線。

朱立倫表示，他有點教授性格，他把統計誤差與公式，都背給大家聽，1068份樣本數，誤差範圍是正負3個百分點；2000份樣本是正負2.2個百分點，3000份就是正負1.75個百分點；若要到柯所主張的正負1.5個百分點，那要4250份。現在統統不要講百分之幾，全部回到統計誤差，每份民調都有很明確的統計誤差。

朱立倫說，協商會後，他們請各方幕僚進來，把會議記錄寫得非常清楚，尊重學者專家的認定。昨天民眾黨代表有意見，他認為還是要尊重學術專業，統計誤差不能朱立倫、柯文哲講了算，這些學者教授講了才算，如果按照專家所講，9份民調如果都算，結果是八比一，民眾黨對其中三份有意見，就變成五比一，如果縮小變成正負1.5，也就是訂一個人工誤差，就變成3比3，所以現在有點卡關。

朱立倫指出，還好柯文哲昨天說藍白必須合，大家持續協商，他隨時準備好，幕僚之間保持溝通，也許周三中常會要來確認藍白合所有工作。