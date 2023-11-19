藍白合民調刁難？侯友宜競辦：至少已退讓了3次

國民黨總統參選人侯友宜（右二）18日在主席朱立倫（右三）陪同下，出席「全國農漁會挺侯後援會」成立大會， 在民眾黨總統參選人柯文哲提出「民調誤差讓6%強人所難」，藍白合瀕臨破局壓力下，兩人仍面帶笑容進場與支持者熱情握手。（記者林俊良／攝影）

針對民眾黨主席柯文哲稱六點協商共識中，民調 計算方式太強人所難，侯友宜 競選辦公室發言人黃子哲表示，必須鄭重而誠懇的提醒柯主席，11月15日藍白合的協商會議以及六點共識，國民黨 是放棄原先堅持的政黨實力之比較，才使柯主席同意若雙方在誤差範圍內，則採計侯柯配得點。事實上，國民黨如此大幅的讓步也承受許多來自支持者極大的壓力與苛責，但為了完成政黨輪替，才退讓沒有納入政黨實力的計算。

黃子哲說，根據11月15日協商的第三點共識，雙方同意，民調若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。事實上，當時民眾黨發言人陳智菡曾試圖對此點提出異議，但經國民黨朱立倫主席反對後，柯文哲並未進一步發言，也等同於默認。此為柯主席同意此點協商共識的最有力證據。黃子哲強調，國民黨沒堅持民調放入政黨實力的比例採計，同樣也是非常重要的讓步。

黃子哲提醒，國民黨以及侯友宜競辦，一路以來在與民眾黨的協商過程中，包括開放式初選、日本與德國模式、以及此次取消政黨實力比較，至少有三次重要的讓步。然而現在最需要的不是破局，而是成就大局。期盼柯主席回到11月15日那天的初衷，以及尊重在馬前總統見證下的協商結論，一起為政黨輪替來打拚，為台灣的民主政治寫下歷史新頁，共同攜手為國家的未來與人民的希望勇敢前進。